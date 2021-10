Directo | La lava arrasa un millar de edificaciones y cerca de 30 kilómetros de carreteras

MÁS DE 5.500 PERSONAS EVACUADAS

La colada de material magmático que emergió este viernes de los dos nuevos centros emisores de lava que se abrieron a unos 600 metros del cono principal del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha tomado contacto este sábado con la primera de las coladas que formó esta erupción volcánica.

Carmen López, responsable de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional, y Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, han explicado la evolución de la erupción volcánica, que ha afectado ya a 1.005 edificaciones, de las que 885 han sido destruidas y 105 están dañadas o en riesgo de ser destruidas.

Morcuende ha señalado que la erupción ha dejado inutilizados 28,3 kilómetros de carretera y 201 personas, de las más de 5.500 evacuadas, están albergadas en un hotel de Fuencaliente mientras que el resto lo ha hecho en casas de amigos o familiares.

Sobre el avance de la nueva colada, Carmen López ha dicho que ha ido en paralelo a la de la colada primigenia con la que ya tomado contacto lateral aunque no se sabe con precisión si continuará la misma ruta.

Esta colada primigenia no es la que ha llegado al mar y la que sí lo ha hecho mantiene un flujo constante, ha explicado.

Ha señalado que en el cono principal hay varios centros activos y dos en el noroeste del mismo y no se descarta que se produzcan nuevos focos emisores de material volcánico.

López ha añadido que la erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano, con fases explosivas y efusivas simultáneas.

Ha explicado que la fajana creada por la lava que ha llegado al mar está a una distancia superior a 475 metros de la línea de costa, alcanzando la profundidad de 30 metros mientras que la superficie cubierta por el delta lávico es de 27,7 hectáreas.

López ha señalado que el penacho marino, compuesto por vapor de agua y ácido cloríhidrico, constituido por el contraste térmico entre la lava y el mar, solo tiene incidencia en la zona de contacto, aunque ha advertido que las poblaciones cercanas deben estar informadas sobre los cambios del viento.

Además ha indicado que continúa activo el campo fumarólico extenso en el flanco nor-noroeste, ha señalado que no es descartable que se haya producido un nuevo centro emisor en el interior de cono y ha precisado que un proceso eruptivo puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática.

Respecto a la nube de ceniza y dióxido de azufre, la técnica del IGN ha indicado que, de acuerdo con el viento, esta se puede desplazar hacia el sur de la isla por lo que la zona mas afectada sería la parte sur-suroeste con la posibilidad de la llegada de ceniza fina a El Hierro.

Las condiciones meteorológicas son desfavorables para la calidad del aire, ha dicho la experta, que ha precisado que las mediciones realizadas muestran una mejoría de los valores en Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso.

No obstante, ha puntualizado que el proceso de intrusión de polvo sahariano que se registra en las islas estos últimos días complica la situación porque se mezcla con las partículas procedentes de la erupción.

El director técnico del Pevolca ha señalado que se ha desconfinado a toda la población que lo estaba y ante cualquier cambio que se produzca se hará una comunicación por megafonía en estos núcleos.

Ha explicado que las condiciones meteorológicas producidas anoche y que propiciaron un empeoramiento en la calidad del aire se pueden volver a repetir por lo que ha pedido a la población que esté atenta a la información que le llega por los canales oficiales.

Tanto López como Morcuende han relacionado la sismicidad registrada con el proceso eruptivo y, según el director técnico, ahora mismo "no debemos pensar en otras posibilidades" en referencia a la apertura de una boca eruptiva en otra zona de la isla.

UNA NUEVA BOCA

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha confirmado la apertura este sábado de un nuevo foco de emisión en la fractura generada por la erupción del volcán de La Palma y que se viene a sumar a las dos nuevas bocas que surgieron en la madrugada del viernes.

El Involcan ha compartido un vídeo con imágenes de este nuevo foco que han sido captadas por un dron a las 10.30 horas, donde se puede observar cómo ya se están emitiendo elementos líquidos, sólidos (como el magma y los piroclastos) y también gaseosos.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg — INVOLCAN (@involcan) October 2, 2021

Los científicos ya han iniciado los trabajos de monitorización y vigilancia de este nueva boca eruptiva, y continúan los trabajos de vigilancia de la nueva colada y de los dos nuevos centros de emisión surgidos en el día de este viernes.

MÁS DE 20 TERREMOTOS EN 24 HORAS

El Instituto Geográfico Nacional ha localizado en las últimas 24 horas 21 terremotos en el entorno de la erupción del volcán Cumbre Vieja, dos de ellos sentidos por la población.

La magnitud máxima registrada es de 3,6 (mbLg) correspondiente al terremoto sentido con intensidad máxima en la zona epicentral a las 14:13 de ayer, según la información facilitada por el IGN.

Se han localizado también dos sismos a profundidades en torno a 30 kilómetros y un sismo superficial en la zona cercana a la boca eruptiva.

Según los datos del IGN, la señal de tremor volcánico mantiene su nivel estable en niveles similares a los de los días anteriores en un rango de valores medios respecto a los observados desde el comienzo de la erupción.

La altura de la columna de cenizas y gases emitidas por la erupción, y que medida a las 7:30 horas de hoy, es de 4.500 metros, un valor ligeramente inferior al del día anterior.

Además la red de estaciones permanentes GNSS de la isla muestran una vuelta a la estabilidad en las deformaciones.

El IGN realiza el seguimiento de la actividad volcánica y ha fortalecido la red de vigilancia en La Palma, donde ha establecido un Centro de Atención y Vigilancia de la Erupción y se trabaja a diario en la recogida de muestras de material volcánico para su análisis.

LA ERUPCIÓN NO TERMINARÁ PRONTO

El especialista en sismografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Itahiza Domínguez ha afirmado, respecto a cuánto puede durar la erupción volcánica de Cumbre Vieja, en La Palma, que no hay signos de agotamiento del magma ni en la emisión de gases del volcán.

Domínguez, en declaraciones a Efe, señala, no obstante, que es pronto para saber cuánto puede durar la erupción ya que es necesario analizar más datos "y aun así no está claro que se pueda predecir cuándo va a acabar".

"Lo iremos viendo con el tiempo. Todavía es pronto para saber si la erupción va a durar unas pocas semanas o mucho más tiempo", agrega el especialista.

Respecto a la evolución de este proceso volcánico, Domínguez afirma que sigue como el viernes con un cono principal que emite desde varios puntos piroclastos y nubes de cenizas.

Recuerda que estas cenizas están creando columnas de hasta 6.000 o 7.000 metros de altura como este viernes, aunque hoy, según la información facilitada por el IGN, la altura se ha rebajado hasta unos 4.000 metros.

COLADAS. El punto secundario, el cono secundario, en un flanco del principal, sigue emitiendo una colada de lava que es la que llegó al mar mientras que las dos nuevos focos, que se abrieron este viernes a 600 metros del principal, emite una colada bastante fluida.

Domínguez indica que, según la información de la que disponen, esta nueva colada se está conectando con la colada principal, aunque advierte de que eso puede cambiar en cualquier momento porque son unas zonas de orografía compleja.

"Los modelos podrían decir que se va para otro lado en función de la viscosidad, temperatura... las lavas se pueden enfriar y crear barreras que hagan que acabe fluyendo en otra dirección. Hay que esperar y seguir pendientes de la información y los modelos predictivos que se puedan ir haciendo" señala.

El experto explica que el cono volcánico puede ir cambiando poco a poco porque emite una cantidad de material importante y se desploma porque no tiene estabilidad y precisa que este viernes hubo una pequeña explosión y ahora está emitiendo de nuevo ceniza.

Añade que es posible que se acabe desprendiendo parte del cono pero es difícil que se derrumbe del todo aunque indica que mientras se mantenga la distancia de seguridad "no debería haber mayor peligro" si se produjera.

NUEVAS BOCAS. El técnico del IGN afirma que en estas erupciones estrombolianas se pueden originar nuevos puntos de emisión cercanos a las bocas principales y no descarta que puedan surgir nuevas.

Lo que sí descarta con la información actual de la que disponen, es que aparezca una nueva zona de emisión en la zona de Fuencaliente por la actividad sísmica profunda.

"No es un enjambre muy denso" indica el especialista, que señala que se está estudiando si la sismicidad está relacionada con un proceso de realimentación de magma a una mayor profundidad aunque, en caso de que fuera así, seguiría saliendo por las bocas principales.

También, explica, podría ser un ajuste del sistema magmático ya que las presiones están cambiando y el material que se expulsa viene de muy abajo, donde puede haber una sobrepresión, pero eso se evaluará con el tiempo.

Por ahora, está afectando al sistema magmático que está abierto y que está liberando su presión a través de la emisión del cráter principal.

"CON ESTE VOLCÁN LO DE HOY NO VALE MAÑANA"

La erupción de La Palma está sometiendo a todo el sistema de Protección Civil de Canarias a una "emergencia nunca antes vista", con un volcán de comportamiento "cambiante", que cada día "mueve ficha" y que no permite que las estrategias que han funcionado un día sirvan para el siguiente.

Son las reflexiones que hace para Efe el director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, una de las voces más respetadas en el sector, tras la gestión que hizo al frente del operativo que combatió el gran incendio forestal de la isla de 2019, cuando hubo noches que les dijo a los ciudadanos que no había forma de contener el fuego, que solo cabía protegerse. Como sucede ahora en Cumbre Vieja con una fuerza aún mayor, la de un volcán.

Grillo está en estos momentos en La Palma ayudando en un operativo que moviliza a un millar de efectivos de diferentes cuerpos de todas las administraciones. No lo dirige. Solo coordina a los bomberos de Gran Canaria desplazados a la erupción, los que se batieron con la colada de lava que arrasó Todoque, a sabiendas de que iban a perder.

"Esta erupción está poniendo de manifiesto muchas cosas -apunta. Por un lado, la solidaridad; por otro, la coordinación de tantos medios; y sobre todo, la entrada de un colectivo con el que no estamos acostumbrados a trabajar, los científicos. No es que sea extraordinaria, es una emergencia nunca vista para un operativo".

Grillo tiene bien presente que solo hace diez años que Canarias se enfrentó a otra erupción, la de El Hierro, pero subraya que aquella fue submarina, con un impacto mucho menor. Lo que está pasando en La Palma, dice, "supera los límites de todo operativo", es "un destrozo enorme", que no había presenciado ni cuando se llevó a algunos de sus equipos a formarse en la erupción de 2014 en Fogo, Cabo Verde.

"Además, sobre el terreno hay muchos efectivos que tienen vinculación con la propiedad, compañeros que han perdido viviendas ellos o sus familiares. Supone un grado de estrés importante para el sistema de Protección Civil y para la propia intervención", añade.

Catorce días después de haber comenzado la erupción, Grillo defiende que el trabajo de los equipos de emergencia merece como poco un aprobado, porque no hay ni una víctima que lamentar ante un fenómeno natural que desborda toda capacidad de reacción y que hizo que la isla entera, literalmente, "entrara en shock", recuerda.

"Hemos ido tomando medidas frente a los diferentes riesgos, gases, lluvia de cenizas, caída de piroclastos, movimientos de la colada... Pero este volcán se caracteriza porque es cambiante, no tiene un comportamiento continuo que te permita que lo de ayer te valga hoy. Lo de ayer cambia y tienes que reorganizar todas tus fuerzas, generar nuevos planes de operaciones", explica.

Y todo cambia tanto y tan rápido, enfatiza, que "a nivel de Protección Civil, de emergencias, todavía no podemos decir que hemos entrado en una situación tranquila, que sabemos lo que tenemos que hacer, porque cuando estás más o menos tranquilo, aparece una nueva boca, la colada sale más líquida, comienza una fase explosiva o entras en un periodo de emisión de gases".

"Es un continuo, como un tablero de ajedrez. El volcán mueve ficha, tú mueves ficha; él te come tres piezas y tú tienes que replantearte otra vez la estrategia", señala.

Federico Grillo reconoce que cada día teme sufrir alguna víctima ente los efectivos de emergencia o entre la población, porque los riesgos son diferentes, aunque siempre intentan anticiparse.

El jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria no duda de que el sistema entero aprenderá de la experiencia de estas semanas en La Palma, pero también es realista: "Es cierto que Canarias debe pensar en que tendrá en algún momento una erupción, pero ¿cómo se entrena a los equipos para situaciones que se dan una vez cada 50 años o más?".

"Ningún operativo puede estar 50 años preparándose. La emergencia puede llegar cuando toda la gente que has entrenado ya se ha jubilado. Quieras o no, esta es una emergencia que no depende de la capacidad de organización frente a un volcán, sino en general, de respuesta de Protección Civil y de emergencias", defiende.