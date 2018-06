En directo | Feijóo se queda en Galicia

20:27 "Seguiré defendiendo los intereses generales de España pero desde Galicia", dice el presidente gallego antes de despedirse y tras enumerar los retos a los que se enfrenta el PP y España en los próximos años.

20:20 "A lo largo de estos años he apostado por mantener la coherencia. Voy a intentar seguir siendo coherente", sostiene."No sería un buen mensaje que el presidente del PP iniciase su andadura faltando a la palabra a los ciudadanos por los que soy algo en política", dice.



"Se puede y se debe hacer política nacional de Galicia y voy a hacerlo"

20:18 "Soy el presidente de Galicia porque una mayoría de gallegos lo han decidido en las urnas", dice emocionado y con la voz entrecortada. "Galicia es la mayor de mis ambiciones políticas". "Me comprometí con los gallegos hasta el año 2020 por lo que aún tenemos que hacer juntos y los gallegos respondieron y yo no puedo fallar a los gallegos", dice casi lloroso el presidente, que vuelve a beber agua.

20:16 "Mi conclusión no va a poder coincidir con la de todos los que me han expresado sus opiniones en los últimos días", dice. "Voy a dar mi opinión y a ser consecuente con los actos pasados y presentes", comenta, y los presentes aplauden su discurso.

20:13 "Lo he reflexionado durante estos días. He reflexionado presentar mi candidatura al liderazgo del Partido Popular de España. Como sabéis me he dedicado muchos lustros a la defensa de los intereses generales, presido el PP de Galicia desde hace 13 años y soy presidente de los gallegos desde hace 9 años; creo pues que es legítimo meditar la posibilidad de presentarme a la presidencia del PP".

20:11 Comienza a hablar el presidente.Tras un saludo en gallego, se pasa al castellano y resalta la expectación que se ha suscitado sobre su persona ante la situación del PP. Aclara que ha convocado el acto para dar su parecer y su opinión.



20:10 Feijóo llega al acto con el himno del PP a todo volumen. El clima es puramente de campaña.

19:46 Mientras las miradas están puestas hoy en el presidente gallego, cabe destacar que la junta directiva regional del PP de Castilla-La Mancha ha creado una gran expectación en las filas del partido ante la posibilidad de que la secretaria general y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anuncie su candidatura a presidir el Partido Popular tras la marcha de Mariano Rajoy. En principio está previsto que Cospedal aclare este martes si se suma a la carrera

19:45 Tras el silencio de estos días y ante los primeros anuncios de candidaturas, el PP gallego ha convocado para esta tarde a las 20 horas en un hotel de Santiago una comparecencia de Núñez Feijóo ante la Junta Directiva Autonómica.

Durante los pasados días, Núñez Feijóo ya había dicho que cumpliría los plazos y que el anuncio, tanto de su candidatura como de su renuncia a presentarse, sería en un acto de partido.