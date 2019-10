Directo | Los restos de Franco ya están en El Pardo

► ENTIERRO DEFINITIVO

El helicóptero con el féretro del dictador Francisco Franco aterrizó este jueves en El Pardo, un barrio del norte de Madrid en cuyo cementerio serán reinhumados sus restos y donde desde 1988 está enterrada su viuda, Carmen Polo.

Tras un breve vuelo de apenas 15 minutos desde el complejo monumental del Valle de los Caídos, donde Franco ha estado enterrado casi 44 años, el helicóptero del Ejército del Aire aterrizó a 13.56 hora local (11.56 GMT) en un antiguo campo de tiro militar muy cercano al cementerio.

El ataúd, que es el original debido a que no estaba en mal estado, va a ser trasladado a continuación en un coche fúnebre hasta el cementerio de Mingorrubio.

A las puertas de este camposanto había simpatizantes del dictador que coreaban su nombre así como proclamas en contra del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Por decisión de la familia, y a pesar de los daños que presenta, los restos han sido portados en el féretro original, tapado con una tela de color marrón y un pendón con el escudo personal de Franco como jefe del Estado, así como una corona con la bandera de España y la leyenda "Tu familia".

Los trabajos de exhumación de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos se prolongaron aproximadamente dos horas durante las cuales se retiró una lápida de granito de 1.500 kilos y se procedió a extraer el ataúd.

Al igual que ha ocurrido en la exhumación, de nuevo en la más estricta intimidad los restos de Franco serán reinhumados en un panteón propiedad de Patrimonio del Estado donde está enterrada su esposa Carmen.

También, y por deseo de la familia, se celebrará un oficio religioso a cargo del prior del Valle de los Caídos y un sacerdote hijo de Antonio Tejero, exoficial de la Guardia Civil que fue uno de los líderes del fallido golpe de Estado de 1981.

En el barrio de El Pardo está situado el palacio donde Franco residió durante su mandato (1939-1975) y que actualmente se utiliza como residencia de jefes de Estado extranjeros en visita oficial.

► EL HELICÓPTERO ATERRIZA EN EL PARDO

El helicóptero de las Fuerzas Armadas con el féretro del dictador Francisco Franco ha aterrizado a las 13.56 horas en un antiguo campo de tiro de la Guardia Real situado en El Pardo (Madrid), a pocos metros del cementerio de Mingorrubio, donde los restos serán reinhumados.

Junto al ataúd han viajado, entre otros, Francis Franco, uno de los nietos del dictador; el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, y la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, testigo de la exhumación en el Valle de los Caídos como notaria mayor del Reino.

Con el espacio aéreo cerrado entre el Valle de los Caídos y El Pardo, el vuelo ha durado poco más de un cuarto de hora, mientras grupos de simpatizantes de Franco, entre los que se encuentra el golpista Antonio Tejero, esperaban en las cercanías del cementerio de Mingorrubio entre vítores al dictador y gritos en contra de Pedro Sánchez.

► EL HELICÓPTERO DESPEGA

El helicóptero que transporta el ataúd con los restos del dictador Francisco Franco despegó este jueves pasadas las 11.35 GMT del monumento del Valle de los Caídos con destino al cementerio de El Pardo (Madrid) donde serán enterrados.

El ataúd fue exhumado hoy, casi 44 años después de la muerte de Franco, en una jornada histórica con la que el Gobierno busca normalizar la democracia española y que un dictador que estuvo casi cuatro décadas en el poder no tenga una tumba monumental.

El féretro, envuelto en un lienzo de color marrón y con una corona de laurel, fue sacado de la basílica a hombros de nietos y biznietos del dictador.

► LOS RESTOS SALEN DE LA BASÍLICA

Los restos de Francisco Franco han salido de la basílica del Valle de los Caídos pasadas las 12:55 horas.

A hombros de sus familiares, entre ellos su nietos Francis, Jaime y Cristóbal y su bisnieto Luis Alfonso de Borbón, el féretro ha traspasado la puerta de la basílica de Cuelgamuros, en la que el dictador ha estado enterrado desde su muerte, en 1975.

Por decisión de la familia y, a pesar de los daños que presenta, los restos han sido portados en el féretro original -tapado con una tela de color marrón- con el que fue inhumado hace casi 44 años y que cuenta con una parte interna de zinc sellada y otra externa de madera.

El ataúd será trasladado ahora en un coche fúnebre hasta uno de los aparcamientos del Valle de los Caídos, donde se encuentra un helicóptero de las Fuerzas Armadas, en el que viajará al cementerio de Mingorrubio donde será reinhumado.

► FINALIZA LA EXHUMACIÓN

Los trabajos para la exhumación de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos han concluido, según han informado fuentes del Gobierno.

El féretro, según las mismas fuentes, ya ha sido extraído de la fosa y pasadas las 12.30 horas el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, está oficiando un breve responso.

Los restos del dictador serán después trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

► RETIRAN LA LÁPIDA

La lápida que cubre la tumba de Francisco Franco ha sido ya retirada sin incidencias, según han informado fuentes del Gobierno.

Continúan así los trabajos de exhumación de los restos del dictador en la Basílica del Valle de los Caídos, que serán después trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

► LLEGAN DOS HELICÓPTEROS MILITARES

Dos helicópteros militares han llegado este jueves al Valle de los Caídos, preparados para exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el caso de que las condiciones lo permitan, una decisión que tomará el piloto y que es la primera opción que baraja el Gobierno.

Estos helicópteros, uno de ellos de reserva, han llegado cinco minutos antes de las 11.00 al recinto, donde el proceso de la exhumación de la tumba de Francisco Franco ya ha comenzado.

Los helicópteros han aterrizado junto a la explanada del Valle y si finalmente es la opción elegida para el traslado de los restos, esperarán al coche fúnebre para recibir el féretro.

► COMIENZAN LOS TRABAJOS DE EXHUMACIÓN

Con la basílica ya cerrada, los trabajos correspondientes con la exhumación de Franco han comenzado.

Cuando los operarios extraigan la losa que cubre la tumba, de 1.500 kilos, el prior Santiago Cantera oficiará el responso junto con la familia de Franco

► LA FAMILIA FRANCO YA ESTÁ EN EL VALLE

Los familiares de la familia Franco han llegado ya al Valle de los Caídos en tres microbuses para asistir a la exhumación de los restos del dictador en la basílica, donde están presentes las autoridades que representan al Gobierno en este acto, previo al traslado del féretro al cementerio de Mingorrubio-El Pardo.

Los veintidós familiares de Franco, entre nietos y bisnietos, han sido recogidos en distintos puntos de la capital por parte del Ejecutivo y ha llegado de forma escalonada.

Durante la exhumación estarán presentes dos nietos de Franco, José Cristóbal y Merry Martínez-Bordiú, mientras que en al responso asistirá la familia al completo y cuatro de ellos portarán el féretro hasta el coche fúnebre.

Desde allí los restos serán acompañados por otro de los nietos, Francis Franco Martínez-Bordiú, en un helicóptero militar que los trasladará al cementerio de Mingorrubio.

► LOS OPERARIOS YA ESTÁN EN EL VALLE

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha llegado con media hora de antelación al Valle de los Caídos, donde ejercerá como Notaria Mayor del Reino durante la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que se trasladarán al cementerio de Mingorrubio.

También están ya en el recinto los otros dos representantes del Gobierno, en concreto el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo, mientras que desde las 6.30 coordina el amplio dispositivo de seguridad la delegada del Gobierno, María Paz García Vega.

Además, están ya en el Valle los operarios de la empresa de mármol que se encargarán de retirar la losa de 1.500 kilos que cubre el féretro del dictador.



TODO PREPARADO PARA LA EXHUMACIÓN

El Valle de los Caídos ha despertado en la jornada en la que se exhumarán los restos del dictador Francisco Franco entre altas medidas de seguridad y con el despliegue de doscientos informadores, que desde la madrugada esperan junto a la verja la llegada de familiares y autoridades.



La seguridad este jueves en el valle de Cuelgamuros, donde se levanta la basílica, es total. Un amplio dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil vigila el perímetro de seguridad, el vuelo de todo tipo de aeronaves está prohibido en una amplia zona del espacio aéreo entre el Valle de los Caídos y El Pardo, y el acceso desde la carretera está cortado desde el pasado día 11.



Desde cerca de las 6.30 horas unos dos centenares de periodistas se han desplegado junto a la valla del recinto, pues a la explanada solo accederán los profesionales de TVE, medio que ofrecerá una señal en directo desde las nueve de la mañana y los fotógrafos de la Agencia Efe. La basílica estará cerrada a los medios de comunicación.



El tiempo es frío, con una temperatura de 4 grados, y por el momento no llueve, aunque aún no ha amanecido en el valle. La meteorología será determinante para que los restos de Franco se trasladen hasta el cementerio de Mingorrubio, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, por carretera en un coche fúnebre o en helicóptero militar, y acompañados en cualquier caso por el nieto del dictador Francis Franco Martínez-Bordiú.



También desde las 6.30 horas está en lugar la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, y hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de incidente en las inmediaciones.



La llegada del resto de autoridades está prevista a partir de las 9.15 horas, cuando acudan al Valle de los Caídos la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como Notaria Mayor del Reino, y representantes del Gobierno de Pedro Sánchez, en concreto el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo.



Alrededor de las diez de la mañana llegará la comitiva de los familiares, 22 personas entre nietos y bisnietos que acudirán a la basílica en tres microbuses antes de que se cierren las puertas, lo que ocurrirá a las 10.30.



Durante la exhumación de los restos de Franco estarán presentes únicamente dos de sus nietos: José Cristóbal y Merry Martínez-Bordiú.



Cuando los operarios extraigan la losa que cubre la tumba, de 1.500 kilos, el prior Santiago Cantera oficiará el responso junto con la familia de Franco, pero no podrán acudir el resto de los monjes de la abadía, que este miércoles emitió un comunicado expresando su malestar por esta decisión.



Tras el responso, cuatro familiares de Franco con ayuda de la funeraria portarán el féretro hasta la explanada, donde esperará el coche fúnebre que trasladará los restos a un helicóptero en el caso de que la meteorología permita volar con seguridad y hasta el cementerio de Mingorrubio-El Pardo si la lluvia lo impide.