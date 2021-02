Solo un 22,59% de los electores votan antes de las doce

La participación en las elecciones al Parlament a las 12.00 horas se situó en el 22,59%, 12 puntos menos que en las autonómicas de 2017, cuando a esa hora alcanzaba ya el 34,69%. Aquella fue una cita con las urnas en el que la afluencia a las urnas alcanzó un récord.

En las primeras horas de esta jornada electoral en Cataluña se aconsejaba que fueran a votar las personas de mayor riesgo por el covid.

RTVE restablece sus emisiones en Cataluña tras dos actos vandálicos

RTVE ha restablecido sus emisiones en Cataluña tras dos actos vandálicos que han tenido lugar esta madrugada en dos centros de telecomunicaciones en dos comarcas: en el centro emisor de Rocacorba (Girona) y en el centro repetidor de Cubells, que da servicio a Balaguer(Lleida).

En un comunicado, RTVE explica que la corporación ha sido una de las empresas de telecomunicaciones afectadas por estos actos vandálicos y que en estos momentos prácticamente todos los servicios afectados, tanto en las emisiones de TVE como de RNE, están restablecidos.

RTVE condena estos actos vandálicos que, según sostiene, "han intentado comprometer las telecomunicaciones en plena jornada electoral" en Cataluña.

Los dos centros, al parecer, daban cobertura a otros grupos audiovisuales, que podrían haberse visto afectados, al igual que servicios de telefonía.

La compañía Cellnex Telecom, que dispone en España de una importante red de infraestructuras de telecomunicaciones, entre ellas éstas, ha emitido un comunicado para explicar los hechos. En ambos casos al parecer los vándalos han prendido fuego al cableado que va de la caseta del centro en la torre y han cortado así las emisiones de las cadenas de Televisión Digital Terrestre (TDT) y han dañado el servicio de telefonía móvil. A pesar de lo aparatoso que han sido ambos incendios no se han producido daños personales.

A esta hora ya se han podido recuperar parte de los servicios de televisión de estos dos centros emisores y se está trabajando para recuperar el resto de servicios en las próximas horas.

Los Mossos ya han abierto una investigación para aclarar el origen y los autores de los hechos.

Todas las mesas están operativas

La totalidad de las 9.139 mesas instaladas en los 2.763 colegios electorales de Cataluña han quedado constituidas, según ha informado el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, este domingo. A través de las redes sociales, Solé ha agradecido "a todo el mundo por la responsabilidad y el compromiso cívico".

En aquests moments, el 100% de les meses ja estan constituïdes. Grà cies a tothom per la responsabilitat i el compromís cívic. #InfoEleccions2021 — Bernat Solé i Barril (@bernatsole) February 14, 2021

Por su parte, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña López, ha reconocido en declaraciones al canal de noticias 3/24 que "estamos mejor de lo previsto". Pide a los ciudadanos que solo salgan "para votar". "Hoy no es una excepción, que solo salga diez minutos a votar, que tenemos coronavirus y que las personas en la mesa están expuestas", dijo, para solicitar a los electores que sean "especialmente cuidadosos, y usen la mascarilla, se laven las manos con el hidrogel que hay en los colegios y que mantengan las distancias".

Abren colegios electorales con pocas incidencias para constituir las mesas

La mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 9.00 horas de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.

En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 65 años que habían sido designadas y que han sido sustituidas por los suplentes y en otros por situaciones sobrevenidas.

Atendiendo a la información del aplicación móvil 14F-2001 de la Generalitat, cinco minutos antes las nueve de la mañana ya se había reportado a la Junta Electoral la constitución de casi el 70% de las mesas. Las 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes, se empezaron a constituir a las 8.00 de este domingo, para unas elecciones catalanas marcadas por unas medidas excepcionales debido a la pandemia de coronavirus.

En cada colegio electoral, además de una patrulla de policía, ya sea de Mossos d'Esquadra o de policías locales, trabaja un responsable en seguridad sanitaria para velar que se guarden las normas recomendadas por Salud para evitar contagios de Covid.

Para estas elecciones catalanas se presentan un total de 69 candidaturas —frente a las 38 de los comicios de 2017—, de ellas 15 en la provincia de Barcelona y 18 en cada una de las otras tres provincias.

Más de 5,6 millones de catalanes están llamados a votar en los comicios más atípicos

Un total de 5.624.044 catalanes están llamados este domingo a votar en las elecciones catalanas para elegir a los 135 diputados del Parlament entre un total de 69 candidaturas, en los que serán los comicios más atípicos por celebrarse en plena pandemia del coronavirus.

Según los datos de la Generalitat, el número de electores es un 1,25% superior a las personas que votaron en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, y, del total del censo, 5.368.881 residen en Cataluña y 255.163 lo hacen en el extranjero y tienen derecho a voto.

Ante la pandemia, el Govern y los partidos han fomentado el voto por correo, e incluso se ha permitido solicitarlo de manera telemática y entregar el voto directamente en mano a un trabajador de Correos sin necesidad de salir de casa. De esta manera, las solicitudes del voto por correo han alcanzado su máximo histórico en unas elecciones en Cataluña con 284.706 peticiones, lo que supone el 5,3% del censo y un 350% más que en las últimas elecciones al Parlament.

Pese al elevado número del voto por correo, la mayoría de la población está citada el domingo a las urnas, en una votación marcada por los protocolos de seguridad para evitar contagios y las franjas horarias recomendadas. Son tres: de 9.00 a 12.00 horas los colectivos de riesgo; de 12.00 a 19.00 los votantes que no son de riesgo ni están en cuarentena, y de 19 a 20 los contagiados, contactos estrechos y sospechosos, que tendrán el permiso para saltarse el confinamiento llevando un certificado de desplazamiento.

En esta última franja horaria los miembros de las mesas electorales utilizarán equipos de protección individual (EPI), mientras que en el resto de franjas se les proporcionará guantes, mascarillas y gafas y ropa protectoras.