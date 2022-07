Pedro Sánchez anuncia un nuevo paquete de medidas: "Vamos ir a por todas"

"VAMOS A IR A POR TODAS"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha conjurado este martes en defensa de las clases medias trabajadoras con un paquete de medidas económicas y sociales con las que ha asegurado: "Vamos a ir a por todas".

Sánchez ha anunciado en el debate sobre el estado de la nación una serie de medidas como un impuesto extraordinario y temporal a las entidades financieras y ha ratificado que habrá un impuesto al beneficio extraordinario de las eléctricas.

También serán gratuitos los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia hasta el 31 de diciembre y habrá una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfruten de una beca.

Tras exponer esas medidas ha recalcado que su Gobierno no será como los del PP durante la crisis financiera "fuerte con los débiles y débil con los fuertes" y tiene clara su hoja de ruta y sus prioridades gobernando para la mayoría social de España.

Cuando sea preciso elegir ha garantizado que estarán del lado de quienes necesiten el auxilio de los poderes públicos aunque incomoden a los más poderosos.

"Este es mi empeño. Vamos a ir a por todas. No hay nada más poderoso que el esfuerzo colectivo de una nación. Que absolutamente nadie olvide esta premisa", ha recalcado.

IMPUESTO A LA BANCA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso la próxima aprobación de dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años.

En primer lugar, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nación, Sánchez ha informado de que el impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

Asimismo, ha anunciado un nuevo impuesto dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida del tipo de interés". Este impuesto, ha explicado, tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO

Pedro Sánchez ha avanzado que se van a tener que adoptar medidas de ahorro energético y habrá que impulsar un aumento del teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar algún grado la calefacción o subirlo en el aire acondicionado. "Podemos hacerlo y lo vamos a hacer", ha dicho.

Ninguna de estas medidas que se adopten, ha afirmado Sánchez durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, atentarán contra el modo de vida de los españoles, "pero sí serán acciones que permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que aunque España no es de los países que más afectado se ve por las consecuencias energéticas de la invasión rusa de Ucrania, quiere arrimar el hombro en Europa: "No solo estamos aquí para ser ayudados, como en la pandemia, queremos ayudar cuando nos necesitan y esto es una oportunidad para mostrar al mundo que somos europeístas no por interés sino por convicción".

Sánchez ha insistido en que no se puede descartar nada sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, "mucho menos que Putin decida cortar el gas a Europa", lo que llevaría al continente a "sufrir restricciones de energía" con el consecuente "impacto sobre la economía española y europea".

Aún así, ha destacado que España es "menos dependiente del gas ruso que otros países" gracias, según ha recalcado, a la apuesta por "la independencia energética, las energías renovables y la diversificación del suministro del gas". "Eso no significa que no nos pueda afectar la situación", ha añadido.

BECA ESTUDIANTES

Pedro Sánchez también ha anunciado que cerca de un millón de estudiantes mayores de 16 años de toda España recibirán el próximo curso, de septiembre a diciembre, una beca extra de 100 euros mensuales.

"Les anuncio que todos los estudiantes mayores de 16 años que disfrutan de una beca, recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales, la recibirán cerca de 1 millón de estudiantes de toda España, de septiembre a diciembre, queremos garantizar la igualdad de oportunidades", ha declarado Sánchez.

Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno este martes 12 de julio durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nación, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados hasta el próximo jueves 14 de julio.

"En los últimos días se ha debatido mucho sobre el diseño de políticas de becas en distintas administraciones, quiero ser firme, apostamos por las becas para activar el ascensor social, no para perpetuar desigualdades", ha añadido Sánchez.

PROGRAMACIÓN ROBÓTICA

Pedro Sánchez ha anunciado que aprobarán el Programa Código Escuela 4.0 para incorporar en Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria la programación y la robótica.

"Vamos a dar un impulso nuevo, muy ilusionante en el sistema educativo de nuestro país, en las escuelas, con la incorporación del aprendizaje de un nuevo idioma, el idioma del presente y el futuro, que es la programación y la robótica", ha señalado Sánchez.

Así lo ha manifestado este martes el jefe del Ejecutivo durante su intervención en el Debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, donde ha destacado que la educación pública, la formación profesional y la universidad son "pilares fundamentales" para España y para el Ejecutivo.

Por ello, ha indicado que van a aprobar el Programa Código Escuela 4.0 para que los casi 6 millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO en España "puedan desarrollar su competencia digital de manera general y en pensamiento computacional, la programación y la robótica".