Así el plan de respuesta a la guerra del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el veto a los despidos, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas, y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Prohibido el despido por el alza de la energía

El Gobierno prohibirá el despido objetivo en las empresas que reciban ayudas del plan para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, así como en los que se aleguen causas que tienen que ver con el precio de la energía. "No es necesario despedir, tienen los recursos públicos para impedirlo", ha incidido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un mensaje dirigido a los empresarios.

La vicepresidenta ha señalado que será injustificado el despido cuando sea por causas que tienen que ver con el precio de la energía, algo que tampoco podrán hacer quienes reciban ayudas directas del plan y, como venía ocurriendo, quiénes opten por acogerse a un Erte.

Plan de ciberseguridad

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad que, finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados previamente, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

En paralelo, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto de Ciberseguridad 5G, que transpone la caja de herramientas en este campo de la Comisión Europea y que busca acelerar el despliegue seguro del 5G en el país.

La aprobación de la ley de ciberseguridad 5G estaba prevista por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el segundo semestre, sin embargo la invasión rusa de Ucrania ha acelerado los trámites y la directiva ha sido aprobada vía decreto, aunque podrá tramitarse luego como proyecto de ley en caso de aprobarlo el Congreso.

Bonificación mínima de 20 céntimos en carburantes

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como al resto de medidas que la semana pasada pactó con los transportistas, como parte del llamado Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

"La injustificada agresión en Ucrania ha ocasionado una guerra a las puertas de la Unión Europea, que ya está teniendo efectos económicos y sociales por los flujos de refugiados, el alza de los precios energéticos o las disrupciones en la cadena de suministro, todo ello suponiendo un shock económico que va a afectar a todos los países europeos", ha argumentado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la presentación de este plan.

En materia de transportes, este plan incluye una bonificación mínima hasta el próximo 30 de junio de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, dependiendo del tipo de carburante, de la que el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de una ayuda especial para el consumo de combustibles, al mismo tiempo que ha precisado que las petroleras podrán evitar el copago de esos 5 céntimos si justifican que ya aplican ofertas especiales por debajo del mercado.

Para los transportistas

Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, además del mismo descuento al combustible hasta el 30 de junio, incluyendo gasóleo, gasolina, gas y adBlue, se ha aprobado la distribución de ayudas directas. En su conjunto, el paquete a los transportistas profesionales asciende a 1.000 millones de euros.

Las ayudas directas, que sumarán 450 millones de euros, se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias.

Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el Ico hasta 10 años y la del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el Ico con 12 meses de carencia.

Otras de las medidas es la ampliación del presupuesto de las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que pasa de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, o la devolución mensual, y no trimestral como hasta ahora, del gasóleo profesional.

Alquiler: los propietarios particulares podrán negociar alzas por encima del 2%

El Plan establece la desvinculación del IPC de los precios del alquiler, cuya revalorización quedará subordinada al Índice de Garantía de Competitividad, que fija el máximo en el 2%, como ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

No obstante, los propietarios particulares podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima de esta cifra, aunque si no hay acuerdo, no podrán actualizar la renta más de ese límite del 2%.

El Real Decreto-ley distingue entre grandes tenedores, que tendrán que aplicar el 2%, y propietarios de vivienda físicos, que podrán renegociar su renta y, en caso de no alcanzar un acuerdo con el inquilino, tendrán que fijar el aumento máximo en ese 2%.

"El Gobierno de España tiene el mandato en esta norma de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda, personas a las que ahora mismo pagar su alquiler es un obstáculo y, a veces, resulta imposible", ha dicho Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda ha recalcado que "es la primera vez en tiempos de democracia" que se toma una medida como esta en España.

Ayudas para buques y armadores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ayudas directas para buques y empresas armadoras por valor de 18,18 millones de euros para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del gasóleo, tras el inicio de la guerra de Ucrania.

En concreto, estas medidas figuran en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania para el sector agrario y pesquero, dotado con más de 430 millones de euros para el sector agrario, de los cuales 68,18 millones de euros se destinarán para la pesca extractiva y acuícola.

Estas ayudas a buques oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que a esas ayudas directas y subvenciones comunitarias se les une la reducción de 20 céntimos durante tres meses en el precio del gasóleo para toda la ciudadanía, que, de acuerdo a los datos de consumo de años anteriores, supondría un impacto positivo de 10 millones de euros en el caso de los pescadores.