Felipe VI admite el "coste personal" de guiarse por la integridad en sus diez años de reinado

Felipe VI ha asegurado este miércoles que "la coherencia y la integridad", junto a la Constitución, han sido los principios que han guiado su decisiones y actos en sus primeros diez años de reinado y que siempre ha tratado de actuar de manera "íntegra y ejemplar", "asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

En su discurso en el Palacio Real de Madrid con motivo del décimo aniversario de su proclamación, el jefe del Estado ha subrayado que ha cumplido en todo momento su compromiso con la Constitución -"a la que me he ceñido y me ceñiré siempre"- con los valores que sustentan la convivencia democrática y con "los principios éticos y morales que se consideran universales".

"Siempre ha creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esta actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos", ha remarcado en sus palabras en el Salón de Columnas ante los poderes del Estado, entre ellos, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 19 ciudadanos anónimos condecorados con la Orden del Mérito Civil.

El desempeño de su tarea ha implicado, según el monarca, "esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello puede conllevar", en alusión a las difíciles medidas que ha tenido que adoptar sobre su padre, Juan Carlos I, y su hermana, la infanta Cristina.

Para don Felipe, la "coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona", que contribuye así a "la estabilidad del sistema institucional y a la cohesión de la sociedad".

Ha abundado en que a la Constitución y a sus valores se ha ajustado en esta década porque son "guía" para el ejercicio de sus funciones.

"Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y oral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida", ha enfatizado.

Agradecimiento a la reina Letizia y a sus hijas

Al hacer balance de su compromiso "firme de total entrega a España", el rey ha considerado que diez años no es un periodo extenso, pero sí suficiente en términos "constitucionales, institucionales y personales".

Felipe VI ha valorado haber contado en estos diez años con "el gran apoyo" de la reina Letizia, de quien ha elogiado su "voluntad, dedicación y sensibilidad".

Su actividad institucional -ha agregado- ha contribuido "enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables".

El rey Felipe VI, pronunciando su discurso. EFE

También se ha referido a sus hijas, de quien ha destacado que junto a los jóvenes de su generación hayan empezado a "vivir y comprender con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje las realidades de la vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo" con su formación en la Academia Militar de Zaragoza, en el caso de la princesa, y en el internado de Gales donde la infanta estudia bachillerato.

En su mensaje, se ha referido al lema escogido personalmente por él para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación: "Servicio, compromiso y deber".

"Han sido los pilares de mi desempeño como rey. Son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí, y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España", ha justificado.

Del servicio, el monarca ha apuntado que es un principio que "se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles".

Y del deber, porque es de donde "emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar".

Orgulloso de la sociedad española

Felipe VI ha dicho sentirse "orgulloso" de la sociedad española y ha confiado en avanzar para conseguir una sociedad "más libre, más responsable, más diversa y más tolerante".

También una sociedad más unida, fuerte y cohesionada para hacer frente a cualquier desafío. "Sobre esa base seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado", ha prometido.

Por cuarta vez, el rey ha condecorado a ciudadanos de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla por contribuir, de manera anónima, a "construir un país mejor" con su esfuerzo, trabajo y actitud.

Personas que "sin importar su origen, condición o profesión", son, al entender del rey, "actores protagonistas del bien común, tejiendo la fibra social con esfuerzo, ética y humanidad".

"La Corona se debe a la sociedad y por eso, hoy sois vosotros los protagonistas. Promovéis las mejores virtudes cívicas que revierten en beneficio del conjunto de la sociedad y refuerzan nuestra convivencia democrática. Sois necesarios, sois importantes", ha ensalzado el rey.

Son la muestra, ha rematado, de que "hay millones de españoles que trabajan con esfuerzo para ser mejores y hacernos mejores".

Un gaitero gallego, entre los 19 galardonados con la Orden del Mérito Civil

El rey Felipe VI ha entregado, con motivo de su X aniversario como Jefe del Estado, la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos anónimos, entre los que se encuentran un gaitero, una neuróloga o un voluntario de la Cruz Roja de 89 años.

Los homenajeados, que han recibido la distinción este miércoles en el Palacio Real, son 9 mujeres y 10 hombres de edades entre los 35 y los 89 años, que representan a las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

Se ha reconocido a profesionales de la educación, cultura, sanidad, voluntariado, ingeniería, sostenibilidad, agricultura, ganadería o del sector turístico.

La Orden del Mérito Civil más musical la ha recibido el director da Real Banda de Gaitas de Ourense, Xosé Luis Foxo Rivas, que desde Galicia lleva décadas fomentando y enseñando a miles de jóvenes este tradicional instrumento.

Primera vez en el balcón principal del Palacio Real

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han posado este miércoles en el balcón principal del Palacio Real, el situado en el Salón del Trono, una escena inédita hasta ahora, desde donde han presenciado el desarrollo del relevo solemne de la Guardia Real, el primero de los actos para festejar el décimo aniversario de la proclamación.

Si hace una década la familia real se asomó al balcón que da a la plaza de Oriente, enfrente del Teatro Real, en esta ocasión lo han hecho en el mirador que da al patio de la Armería y a la catedral de la Almudena ante las unidades formadas de la Guardia Real, los tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Los reyes Felipe VI y Letizia, con la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el balcón del Palacio Real. EFE

El balcón principal se ha adornado con un baldaquino blanco y un repostero con el escudo de España y en los ventanales laterales, han lucido otros más pequeños con los emblemas de las comunidades autónomas.

Don Felipe, doña Letizia y sus hijas han saludado con la mano al millar de ciudadanos que ha seguido el acto en un graderío y en sillas instaladas en la Armería y que les han ovacionado al hacer aparición en el balcón.

A diferencia de hace diez años, cuando Leonor de Borbón tenía ocho años y su hermana, siete, han faltado a la imagen los reyes Juan Carlos y Sofía, ausentes de los actos previstos este miércoles para conmemorar el décimo aniversario del reinado de su hijo.

Al ponerse el foco en Felipe VI, la Casa del Rey no ha considerado justificada la presencia de los eméritos, como tampoco estuvieron en los actos de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias el pasado 31 de octubre.

En comparación con otras casas reales europeas, ver a la familia real en el balcón del Palacio Real es una imagen muy poco habitual.

Además del día de la proclamación, don Felipe y doña Letizia aparecieron juntos en la balconada que da a la plaza de Oriente una década antes, en el día de su boda, el 22 de mayo de 2004, cuando recibieron la ovación de los ciudadanos acompañados por los reyes Juan Carlos y Sofía y los padres de la entonces princesa, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano.

En el caso del mirador que da al patio de la Armería, existe el precedente del 2 de noviembre de 1982, cuando don Juan Carlos y doña Sofía, junto al príncipe y las infantas Elena y Cristina, estuvieron en él con el papa Juan Pablo II, quien dirigió unas palabras a las personas presentes en la plaza durante su visita a Madrid.

El relevo de la Guardia Real, el primer acto del día

El relevo de la Guardia Real ha sido el primero de los actos previstos en el Palacio Real durante la jornada en el que participan los reyes para festejar el décimo aniversario de la proclamación.

Este ceremonial, que imita al que se ejecutaba a diario en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII, se hace habitualmente los primeros miércoles de cada mes en la Armería con la participación solo de la Guardia Real.

La Patrulla Águila, durante el relevo de la Guardia Real. EUROPA PRESS

La novedad de este miércoles ha sido el paso de la Patrulla Águila, dejando la estela de los colores de la bandera nacional, y que la guardia entrante la han compuesto unidades de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, que se han querido sumar de este modo al homenaje a Felipe VI.

La sección del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1, la de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, la del Grupo de Seguridad del Ejército del Aire y del Espacio y la del Escuadrón de Sables de la Guardia Civil han formado en la Plaza Mayor y desde allí han desfilado por la calle Mayor hasta la Armería.

Todas las unidades participantes en el relevo solemne han rendido honores militares a los reyes y sus hijas a la entrada en el palacio a bordo de dos Rolls Royce de época bajo los acordes del himno nacional interpretado por la banda de música de la Guardia Real.