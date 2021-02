En directo 📩 Cataluña vota con la vista puesta en la participación

Abren colegios electorales con pocas incidencias para constituir las mesas

La mayor铆a de los 2.763 colegios electorales de Catalu帽a han abierto pocos minutos despu茅s de las 9.00 horas de esta ma帽ana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no hab铆an recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.

En la mayor铆a de los casos se trata de personas mayores de 65 a帽os que hab铆an sido designadas y que han sido sustituidas por los suplentes y en otros por situaciones sobrevenidas.

Atendiendo a la informaci贸n del aplicaci贸n m贸vil 14F-2001 de la Generalitat, cinco minutos antes las nueve de la ma帽ana ya se hab铆a reportado a la Junta Electoral la constituci贸n de casi el 70% de las mesas. Las 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes, se empezaron a constituir a las 8.00 de este domingo, para unas elecciones catalanas marcadas por unas medidas excepcionales debido a la pandemia de coronavirus.

En cada colegio electoral, adem谩s de una patrulla de polic铆a, ya sea de Mossos d'Esquadra o de polic铆as locales, trabaja un responsable en seguridad sanitaria para velar que se guarden las normas recomendadas por Salud para evitar contagios de Covid.

Para estas elecciones catalanas se presentan un total de 69 candidaturas 鈥攆rente a las 38 de los comicios de 2017鈥, de ellas 15 en la provincia de Barcelona y 18 en cada una de las otras tres provincias.

M谩s de 5,6 millones de catalanes est谩n llamados a votar en los comicios m谩s at铆picos

Un total de 5.624.044 catalanes est谩n llamados este domingo a votar en las elecciones catalanas para elegir a los 135 diputados del Parlament entre un total de 69 candidaturas, en los que ser谩n los comicios m谩s at铆picos por celebrarse en plena pandemia del coronavirus.

Seg煤n los datos de la Generalitat, el n煤mero de electores es un 1,25% superior a las personas que votaron en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, y, del total del censo, 5.368.881 residen en Catalu帽a y 255.163 lo hacen en el extranjero y tienen derecho a voto.

Ante la pandemia, el Govern y los partidos han fomentado el voto por correo, e incluso se ha permitido solicitarlo de manera telem谩tica y entregar el voto directamente en mano a un trabajador de Correos sin necesidad de salir de casa. De esta manera, las solicitudes del voto por correo han alcanzado su m谩ximo hist贸rico en unas elecciones en Catalu帽a con 284.706 peticiones, lo que supone el 5,3% del censo y un 350% m谩s que en las 煤ltimas elecciones al Parlament.

Pese al elevado n煤mero del voto por correo, la mayor铆a de la poblaci贸n est谩 citada el domingo a las urnas, en una votaci贸n marcada por los protocolos de seguridad para evitar contagios y las franjas horarias recomendadas. Son tres: de 9.00 a 12.00 horas los colectivos de riesgo; de 12.00 a 19.00 los votantes que no son de riesgo ni est谩n en cuarentena, y de 19 a 20 los contagiados, contactos estrechos y sospechosos, que tendr谩n el permiso para saltarse el confinamiento llevando un certificado de desplazamiento.

En esta 煤ltima franja horaria los miembros de las mesas electorales utilizar谩n equipos de protecci贸n individual (EPI), mientras que en el resto de franjas se les proporcionar谩 guantes, mascarillas y gafas y ropa protectoras.