El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las obras de reforma de la sede de Génova que "no ha habido caja B del PP", enfatizando que en sus 40 años de militancia en el partido nunca escuchó hablar de esa supuesta contabilidad paralela, al tiempo que ha deslizado la posible responsabilidad hacia el extesorero al indicar que en todo caso "habrá unos papeles de Bárcenas".

"No ha habido una caja B del Partido Popular y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha dicho en su declaración como testigo, en alusión a una escena descrita por Bárcenas, según el cual entregó a Rajoy esa presunta contabilidad paralela, él le abroncó por llevarla y acto seguido la destruyó en una trituradora de papel. "En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado hablar de la famosa caja B", ha insistido para añadir: "La primera vez en mi vida que vi los 'papeles de Bárcenas' fue publicados en un diario nacional el 31 de enero de 2013, por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir los papeles".

Además, Rajoy ha aprovechado para cargar contra el ex tesorero, recordando que durante sus declaraciones en fase de instrucción dijo que no le entregó los papeles sino solo una fotocopia del último folio. "Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo, y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria". En todo caso, ha remachado, "habrá unos papeles de Bárcenas (...) que él tendrá que explicar".

Aznar: "Jamás he recibido un sobresueldo"

También ha comparecido el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ha negado haber recibido ningún complemento a su sueldo estando en el PP y ha destacado que todo lo que recibió del partido fue por transferencia y lo declaró a Hacienda.

Aznar comparece por primera vez como testigo en un juicio para dar explicaciones sobre la caja B del PP y los presuntos sobresueldos a dirigentes del partido. "Jamás he recibido un sobresueldo", ha respondido tajante en su comparecencia como testigo por videoconferencia y con mascarilla en el juicio por la caja b del partido en el que el principal acusado es el extesorero del PP Luis Bárcenas.



"No sé lo que han hecho los demás ni me importa", ha sido su respuesta al ser preguntado por la acusación Adade si conocía que se hubieran pagado sobresueldos en el PP en alguna ocasión.

DÉCIMA SESIÓN. El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja B celebra este miércoles su décima sesión después de un martes maratoniano con más de ocho horas de testificales. Es el turno de los testigos más esperados, los expresidentes del Gobierno y exlíderes de la formación política José María Aznar y Mariano Rajoy, que comparecen por videoconferencia para evitar riesgo de contagio por covid-19.

GALICIA. El debate sobre la caja B del PP ha desembarcado de la mano de BNG y PSdeG en el Parlamento gallego el día en el que testifican Aznar y Rajoy y dos días antes de los encuentros bilaterales del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, Gonzalo Caballero.

En esta coyuntura, Pontón y Caballero han urgido las "explicaciones" de Feijóo tras las declaraciones del extesorero Luis Bárcernas que revelan supuestas irregularidades en la contabilidad vinculadas con el PPdeG ya con Feijóo al frente del partido en Galicia y también de la Xunta. De hecho, Pontón ha anticipado que el Bloque trataría de impulsar una comisión de investigación sobre "la caja b en el PPdeG" si las aclaraciones del dirigente popular no eran satisfactorias.

El presidente gallego, por su parte, ha defendido la gestión de la formación y de su Gobierno con el al frente, al tiempo que ha esgrimido que él fue de los primeros "en advertir la lamentable conducta delictiva de cargos relevantes del PP y en pedir disculpas".

"Y aprovecho para volver a hacerlo", ha apostillado, antes de añadir que lo único que desean los populares gallegos es "que se haga justicia de una vez", y de pasar al ataque para acusar a los jefes de filas de la oposición de ejercer de "corresponsales de un culebrón televisivo hablando de Madrid".