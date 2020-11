Un diputado de Bildu da el pésame a otro de Vox, cuyo hijo murió a manos de Eta

En medio de la polémica por el entendimiento entre Bildu y el Gobierno, con la oposición reprochando a Pedro Sánchez que dialogue con los "herederos" de Eta, el diputado aberzale Jon Iñarritu desconcertó a gran parte del arco parlamentario cuando condenó expresamente un atentado terrorista que en 2009 se cobró la vida del hijo de Antonio Salvá, parlamentario de Vox.

Iñarritu quiso darle el pésame al político de la formación de Santiago Abascal, cuyo hijo, el guardia civil Diego Salvá, fue asesinado por Eta hace 11 años junto con su compañero Carlos Sáez Tejada. Los criminales pusieron una bomba lapa en el coche en el que se iban a montar frente al cuartel en la localidad mallorquina de Palmanova el 30 de julio de 2009. Los dos murieron en el acto.

"Cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia, expresé mi condena, mi rechazo, con mi partido. Aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual: toda víctima, de cualquier violencia, merece todo mi respeto, mi solidaridad y pésame. Y usted, señor Salvá, independientemente de lo que yo piense de su formación, que será lo mismo que usted piense de la mía, tiene mi respeto como persona, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda", aseguró el diputado de Bildu.

Las palabras de Iñarritu —que perteneció a la extinta Aralar, uno de los partidos que integraron la coalición Bildu, y que, al contrario que Sortu, sí condenó el terrorismo— se produjeron después de que el diputado de Vox hiciera referencia al atentado contra su hijo con un explosivo en Mallorca, el último con víctimas mortales de la organización terrorista.

Iñarritu también quiso tener un recuerdo para Ernest Lluch, político socialista asesinado por Eta hace 20 años, y lo hizo desde la sala del Congreso que lleva su nombre: "Hace 20 años que fue asesinado, una persona que conocí, un ejemplo en el diálogo, en la política y también quiero transmitir esa solidaridad a su familia". "Y también hace 31 años que fue asesinado Josu Muguruza, compañero nuestro, el único diputado asesinado en activo en esta Cámara que no tiene salas, no tiene placas y me merece también mi solidaridad", concluyó.