Dos heridos críticos y cuatro graves en el incendio de una nave ocupada de Badalona

Una treintena de dotaciones de bomberos están trabajando la madrugada de este jueves en la extinción y evacuación de un incendio en una nave abandonada en Badalona, que ha dejado al menos dos muertos y 17 personas heridas, dos en estado crítico y cuatro de carácter grave. Los bomberos han logrado rescatar ya a una treintena de afectados.

Los servicios de emergencias continúan trabajando en la extinción del incendio, asegurando la seguridad durante la intervención debido al riesgo de colapso estructural del edificio, tal y como han detallado Bombers en su cuenta de Twitter. A través de la red social han informado de que el fuego ha bajado de intensidad a primera hora de la mañana, pero aún no está controlado. Hasta el momento, han localizado los cuerpos de dos víctimas mortales en el interior de la nave, aunque los servicios de emergencia han indicado que no pueden detallar el número de personas que se encontraban en el interior hasta que no acaben las labores de extinción, por lo que no se descartan más víctimas.

El incendio está activo en una nave industrial que consta de planta baja y tres alturas ubicada entre las calles Guifré y Tortosa de Badalona. En estas instalaciones residían varias personas, han explicado los Mossos d'Esquadra en un tuit recogido por Europa Press.

El jefe operativo de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, la consellera de Salud, Alba Vergés, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se trasladaron al lugar del incendio, cuyas causas aún se desconocen. Se trata de una nave de tres plantas ubicada en la calle Tortosa, en el barrio del Gorg, abandonada desde hace años pero en la que residía alrededor de un centenar de personas, lo que había generado algunas quejas vecinales.

El incendio se originó este miércoles. El aviso fue recibido a las 20.54 horas. Los dos heridos críticos fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron y al Germans Trias i Pujol (Can Ruti), respectivamente, y los cuatro en estado grave han sido derivados también a Can Ruti (tres de ellos) y al Hospital del Mar (uno), según ha explicado Vergés.

Otros once, con heridas leves, fueron dados de alta por el Sistema de Emergencias Médicas, que ha montado un Área Sanitaria Móvil y movilizado a 18 unidades de apoyo vital avanzado, seis de apoyo vital básico, dos logísticas y una de transporte sanitario no urgente para asistir a los heridos, en su mayoría, por saltar desde las ventanas de la nave para escapar del incendio.

De acuerdo con Borrell, los bomberos han logrado rescatar a una treintena de personas, evacuadas por la cubierta del edificio y las fachadas delantera y trasera, pero no descarta que en el interior pudieran haber personas atrapadas en una situación que, ha admitido, "es incompatible con la vida".

Por su parte, Albiol ha asegurado que el Ayuntamiento de Badalona ha identificado ya a unas sesenta personas que ocupaban ilegalmente la nave y que en los próximos días serán atendidas por los servicios sociales para que no duerman en la calle, pero ha admitido que la cifra de ocupantes es variable y podría incluso superar el centenar.

"Es evidente que estamos ante una ocupación y que desde el ayuntamiento venimos advirtiendo que podía producirse una desgracia", ha destacado antes de explicar que esta misma tarde la Guardia Urbana y la Policía Nacional habían establecido un control perimetral de la zona por "problemas de civismo y convivencia".

Finalmente, Sàmper ha detallado que trabajan en el "demoledor" incendio 28 dotaciones de Bomberos de la Generalitat y cinco de Bomberos de Barcelona, los cuales han establecido dos dispositivos, uno para extinguir el incendio y otro para atender a los afectados con apoyo físico y psicológico junto a profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).

Según el conseller, en cuanto a los Mossos d'Esquadra, se han activado dotaciones de Seguridad Ciudadana, de orden público y de investigación, que deberán esclarecer próximamente si el fuego "ha sido consecuencia de un caso fortuito o ha sido provocado".