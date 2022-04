Díaz responde a Pablo Iglesias que su liderazgo lo decidirá "la gente" si da el paso

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido este miércoles al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que su liderazgo lo decidirá "la gente" si finalmente da el paso para liderar una candidatura en el espacio político que ocupa. Y ha subrayado que si decide presentarse para ser candidata en las elecciones generales lo hará tras un proceso de primarias.

Así lo ha apuntado al ser preguntada sobre qué opinaba de que Pablo Iglesias haya dicho que existe gracias a Podemos. El exsecretario general de la formación morada aseguró este martes en la presentación de sus memorias que Yolanda Díaz no existiría si no hubiera sido ministra y vicepresidenta porque hubo un núcleo de dirigentes de Podemos que dijeron que había que gobernar.

La respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno es que los liderazgos "los decide la gente". Y ha añadido que en su caso particular tiene previsto iniciar un proyecto de "escucha" que se prolongará durante unos seis meses y del que saldrá su decisión personal de si da el paso para liderar una candidatura en el espacio político que ocupa.

En una entrevista en la Radio Galega, Díaz ha explicado que, independientemente de la "decisión" que adopte ella, el espacio en el que está "trabajando va a concurrir a las elecciones". "Por eso el presidente del Gobierno tiene razón", ha dicho, en referencia a que el futuro pasa por una "coalición progresista" o "el modelo Feijóo con la extrema derecha".

También en declaraciones a los medios antes de participar en una conferencia organizada por la Universidade de Santiago de Compostela en la facultad compostelana de Ciencias Políticas, la vicepresidenta ha reivindicado que "los liderazgos los decide, afortunadamente, la ciudadanía".

EL PROCESO EN GALICIA. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha apuntado que en la jornada del martes mantuvo un encuentro con Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, exalcaldes de Santiago y A Coruña por las mareas, además de con la actual portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois.

Sobre la construcción del proyecto que está llamada a liderar de cara a las próximas elecciones generales y sus apoyos en la política gallega, Díaz ha aseverado que no pondrá "trabas" para, así, "contar con todo el mundo". "Siempre digo que no tenemos fronteras en nuestro país, porque somos arraianos, y como somos arraianos no quiero ponerme ni fronteras ni título", ha apuntado antes de subrayar que su intención es articular un proyecto "capaz de movilizar la esperanza" para avanzar hacia un "cambio" político en el que ve necesario contar "con todas las manos, los corazones y la inteligencia".

Así, en la entrevista en la Radio Galega, Yolanda Díaz afirmó que "sin lugar a dudas" habrá candidaturas en Galicia del espacio que surja del proceso que va a abrir. "No se puede construir un proyecto político para España sin Galicia", ha manifestado, antes insistir en que se trata de un proceso de "escucha, que va a ser amplio, con muchas singularidades".

En cuanto a si se ve volviendo a Galicia, Yolanda Díaz ha manifestado que ella es "gallega" y "ejerce" como tal "todos los días", al respecto de lo que ha hecho referencia al salario mínimo interprofesional, como una medida en la que pensó en los gallegos por sus salarios más bajos. "Siempre estoy tentada en volver a Galicia, nunca dejo de irme. Pero ahora estoy centrada en este proceso, soy vicepresidenta del Gobierno y en breves tiempos arrancaré estos proyectos de escucha", ha remarcado Díaz.

Belarra insiste en que "el espacio de Unidas Podemos es el de Yolanda Díaz"

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha insistido este miércoles en que "el espacio de Unidas Podemos es el espacio de Yolanda Díaz", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablara de la plataforma que prepara la vicepresidenta obviando al partido con el que gobierna en coalición.



"Hasta donde yo sé, el espacio de Unidas Podemos es el espacio de Yolanda Díaz", respondió Belarra a la prensa en Bruselas tras ser preguntada sobre si las palabras de Sánchez generan incomodidad dentro la formación morada que lidera.



En una entrevista en Antena 3, Sánchez dijo que en España hay dos opciones: "O un Gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha o un Gobierno de centro izquierda del PSOE con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz".