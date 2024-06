Yolanda Díaz seguirá coordinando Sumar desde el Gobierno: "No me voy, me quedo"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mandado un mensaje de tranquilidad a sus seguidores al enfatizar que seguirá formando parte de la ejecutiva de Sumar, aunque no como su líder, y que continuará coordinando la acción del socio minoritario en su afán de preservar el Gobierno de coalición.

"No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves. A esas gentes decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales, por tanto preservamos al Gobierno de coalición progresista y vamos a seguir ganando derechos", ha afirmado ante la prensa en Ginebra, Suiza tras mantener un encuentro bilateral con el director general de la OIT, Gilbert Houngbo.

Asumir responsabilidades por asumir los resultas en un "ejercicio de buena política"

Cuestionada sobre si las bases de Sumar pueden estar intranquilas con su renuncia a la coordinadora federal, Díaz ha insistido en que "no se va" de su proyecto político y que su decisión responde a un ejercicio de "política de la buena", dado que cuando hay malos resultados electorales se deben asumir responsabilidades por convicción "ética".

Es más, ha insistido en que el paso dado persigue cuidar al Ejecutivo de coalición "por encima de todo para seguir avanzando en la puesta en macha de medidas sociales y dar "pasos adelantes", con el fin de que en las próximas elecciones generales vuelva a revalidar en la Moncloa.

A su vez, ha detallado que su renuncia como coordinadora general responde a su compromiso de volcarse en la gestión y en la "política útil", dado que Sumar tiene cinco ministerios que va a seguir coordinando y tiene retos como seguir mejorando el salario mínimo.

Sentar las bases para volver a garan en las generales

En este sentido, ha desgranado que continúa como presidenta del grupo parlamentario plurinacional y, en consecuencia, mantiene su rol de referente político de su espacio.

"La política es demasiado importante y esto es lo que voy a hacer. Más que nunca voy a preservar al Gobierno de coalición progresista frente a quienes quieren deslegitimar a un ejecutivo que sale de las urnas y que ha ganado las elecciones", ha zanjado.

Podemos descarta una reunificación con Sumar

Podemos ha descartado volver a integrarse en Sumar tras el anuncio del domingo de Yolanda Díaz de abandonar el liderazgo de la formación y ha insistido en que en diciembre abandonaron la coalición para poder hacer política "y hoy no va a ser distinto".

Javier Sánchez. CHEMA MOYA (Efe)

Lo ha dejado claro el portavoz de Podemos en una rueda de prensa en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que ha sacado pecho de los resultados obtenidos por los morados en las elecciones del domingo, en las que obtuvieron dos escaños: "el domingo hemos vuelto a poner en pie una izquierda transformadora".

Una izquierda, ha subrayado, "que se atreve a llamar genocidio a lo que es genocidio y que no avala los recortes" y, por tanto, salen del 9-J "con más ganas de construir este proyecto político". En este sentido, fuentes de Podemos han hecho hincapié en que a Podemos le daban por muerto y está lejos de que eso suceda.

Pablo Iglesias atisba el fin de Sumar

Esas mismas fuentes han cuestionado también que Sumar pueda tener futuro sin Yolanda Díaz al frente en línea de lo que sostuvo ayer el exvicepresidente y cofundador de Podemos Pablo Iglesias quien pronosticó que la dimisión de Díaz "es el fin de Sumar".

"La dimisión de Díaz es el fin de Sumar, porque Sumar solo tenía sentido bajo el liderazgo de Díaz", ha afirmado Iglesias.