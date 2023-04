La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha rechazado este lunes que Sumar, el proyecto con el que aspira a ser la primera mujer presidenta del Gobierno, vaya a ser una sopa de siglas y ha reivindicado que es un movimiento ciudadano "completamente autónomo" y "no subalterno" de ningún otro partido y con el que busca el voto de "la mayoría social" para las elecciones generales.

Sumar "es un movimiento ciudadano y no va a haber suma de siglas en absoluto, creo que hemos sido claras" desde "hace mucho tiempo", ha subrayado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Yolanda Díaz: "No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho",

Tras anunciar este domingo su candidatura a las elecciones generales, la también ministra de Trabajo ha señalado que en Sumar, pese a no querer una "suma de siglas", pueden formar parte muchas formaciones políticas, a la vez que ha dicho que no va a hacer ruido ni caer en el insulto, sino solo proponer propuestas políticas.

"Los partidos han de estar, pero no tienen que ser", ha resaltado al ser preguntada por cómo quedaría encajado Podemos en su proyecto de producirse el acuerdo, que hasta ahora no se ha materializado por las discrepancias entre ambas organizaciones a la hora de definir cómo serían las primarias para elegir las listas.

EL DEBATE SOBRE PRIMARIAS. En este punto, Díaz ha rechazado que lo que la separa de un acuerdo con Podemos sean las primarias. "No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho", ha indicado, asegurando que "ha de ser" Podemos quien tiene que "explicar" por qué en un "día importante y alegre para España" no estuvieron en el acto de presentación de Sumar.

Iglesias: "Si tuvieran claro qué quieren, ¿cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?"

Preguntada por el motivo que hace imposible ese acuerdo con el partido morado, ha defendido que desde Sumar "nadie" ha pedido condiciones para asistir al acto del domingo, al que estaba invitado "todo el mundo" y al que le hubiera gustado que asistiera la cúpula de Podemos. Al mismo tiempo, ha agradecido su presencia a los partidos que sí estuvieron.

Y acto seguido ha querido recordar que cuando era de Izquierda Unida y se lanzó Podemos, ella fue desde Galicia a Madrid. "Lo intenté hasta el último minuto y mi equipo más, pero han tomado la decisión de quedar fuera" del acto, ha dicho en alusión al partido que dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

RELACIÓN CON PABLO IGLESIAS. También se le ha cuestionado porque dijera que rechaza tutelas y si esas palabras van dirigidas a Pablo Iglesias, algo que Díaz ha rechazado, señalando que en realidad era un "recado para la sociedad española". "Las mujeres somos libres, lo he dicho en muchas ocasiones, y Sumar es un proyecto que se ha hecho autónomo, no es complementario de nadie, no es subalterno de nadie", ha puntualizado a la pregunta de si forma un 'ticket' electoral con el presidente Pedro Sánchez desde la moción de censura.

Iglesias: "No acepta las primarias porque tienen un debate interno"

El exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, considera que Sumar, la nueva formación liderada por Yolanda Díaz, no acepta primarias, tal y como pide la líder de Podemos, Ione Belarra, porque tiene un debate interno sobre si les conviene ir a las elecciones con el partido 'morado'.

"La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. Si tuvieran claro qué quieren, ¿cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?", ha preguntado.

En este contexto, Iglesias ha defendido una alianza de Podemos con la plataforma Sumar de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al asegurar que "la unidad es más necesaria que nunca".

"Hoy es el día en que hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca. Es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones", ha subrayado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press el día después de que Díaz lanzara su candidatura a la presidencia del Gobierno.

Según Iglesias, hay que ser inteligente en el diagnóstico de la situación, alegando que "esto va más allá de los sentimientos personales y de las pullitas porque se trata de que en España gobierne la derecha y la ultraderecha" o de que esto no ocurra, y haya así una alternativa de izquierda y progresista.

En su opinión, si Sumar decide no aliarse con Podemos será "una tragedia electoral y política" y ha emplazado a los de Yolanda Díaz a explicar si la clave de su estrategia es ir por separado porque consideran que les resta.

Feijóo asegura que el Gobierno "suma una nueva división" y que es "un tripartito"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el Gobierno de España "suma un nueva división" y que lo conforma un "tripartito", un día después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciase el domingo su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

"El Ejecutivo suma una nueva división, suma una nueva confrontación y ya es tripartito", ha afirmado el presidente 'popular' en un mensaje en la red social Twitter resaltando que, con el lanzamiento de Sumar -junto a PSOE y Unidas Podemos-, son tres partidos los que conforman el Gobierno.