Directo | Siete días de drama: más de 400 casas destruidas y unos 6.000 evacuados

LA LAVA FLUYE EN DOS COLADAS

La noche ha transcurrido sin incidentes significativos en la zona del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) y las dos coladas siguen avanzando con lentitud, según ha informado el Cabildo a primera hora de este domingo. Los fenómenos explosivos que se están produciendo dentro del proceso eruptivo son normales, aunque no se pueden descartar situaciones de peligro.

La lava que emite el volcán ralentizó en la tarde de este sábado su velocidad después de que el viernes, tras el derrumbe de la parte superior del cono volcánico, se provocara un aumento de la velocidad, alcanzado velocidades entre los 250 y los 300 metros a la hora. En la actualidad hay al menos tres puntos de emisión simultáneos en el cráter y los dos puntos que aparecieron el viernes en la base del cono, en su falda, se han fundido en un único punto de emisión.

Al respecto, la directora Instituto de Geografía Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha explicado que a estos puntos de emisión hay que agregar uno más sobre el cono volcánico, así como dos coladas de lava activas, estando la más antigua casi detenida.

El aeropuerto de La Palma ha recuperado este domingo la operatividad tras la aprobación previa del plan de vuelo por parte de Enaire, según ha informado Aena.

MÁS DE 400 CASAS DESTRUIDAS

La lava del volcán de la Palma ha destruido a su paso 420 edificaciones, así como 15,2 kilómetros de carreteras, mientras las personas evacuadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja son alrededor de 6.000. Los últimos desalojos se produjeron en la tarde del viernes, después de que la erupción entrara en fases más explosivas, con una mayor frecuencia de las explosiones y con dos nuevas bocas eruptivas en el flanco activo del cono. "Ahora lo importante son las personas", aseguran desde la cooperativa agrícola Volcán de San Juan, que aboga por poner todos los medios y trabajadores a disposición de las personas que lo necesiten.

Entre las desalojadas en Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba está una mujer mayor que se resiste a marcharse de su casa de Tacande, convencida que la lava no llegará allí, relata su hija Laura, que ha venido a recogerla. La hija lleva días insistiéndole para que prepare una maleta, pero ella se niega a pensar que la casa en la que han vivido varias generaciones familiares se vea afectada.

También Dulce ha tenido que dejar su casa a la carrera y afirma que está atemorizada por las explosiones. "Esto es la ruina", señala Claudio, quien tiene cinco o seis fanegadas de fruta que hay que cortar todas las semanas porque si no se estropean. A pesar de ello, solo piensa en las personas que lo han perdido todo, entre los que se encuentran familiares y amigos. Se pregunta cómo se arreglará "todo esto" y recuerda que un primo suyo ha ido recogiendo las cabras de sus vecinos desalojados y ya tiene 500 guardadas.

"El desastre no es solo esto, sino la pobreza que va a quedar", indica Claudio, mientras que su amigo Pablo asegura que el palmero es fuerte y afirma: "No nos vamos a ir de la isla". Esperan que las promesas de las administraciones se cumplan "y no nos abandonen a los pobres" y recuerdan que el agricultor palmero está luchando "contra el tiempo y la naturaleza".

El volcán permanece activo desde el pasado 19 de septiembre y de momento ha obligado a la evacuación de miles de personas, tras arrasar viviendas, cultivos e infraestructuras. La erupción volcánica comenzó en torno a las 15.12 horas del domingo pasado y desde entonces no ha dejado de aumentar su actividad.

CUÁNTO DURARÁ LA ERUPCIÓN

La ciencia no puede responder con certezas a preguntas como cuánto durará la erupción del nuevo volcán de La Palma, ni si se abrirán o no más bocas eruptivas, reconoció a Efe el vulcanólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Vicente Soler. Esas preguntas, que pueden hacerse los ciudadanos, tienen muy difícil respuesta, ya que el proceso eruptivo se debe a un fenómeno natural que se produce en el interior de la Tierra y al que no se tiene acceso, recordó Soler.

"Nadie ha podido tener un acercamiento" al interior de la Tierra y, por ello, no es de extrañar que el conocimiento real sea escaso, en el sentido de que no hay observables físicos que se puedan medir directamente, señaló Vicente Soler. En el caso del nuevo volcán de La Palma, cuya erupción se inició el domingo pasado en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, el proceso está en "velocidad de crucero".

En el estado actual de cosas en la erupción de La Palma se sabe que está en un estado de gran tensión, pero el hecho de que no crezca es un dato que hace pensar que el proceso continúa. Pero de ahí a aseverar que durará 25 días o que no sufrirá un parón o se abrirá un nuevo centro eruptivo es algo que la ciencia no está en condiciones de responder «hoy por hoy», reiteró.