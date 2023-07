La DGT dice que habrá peajes en autovías y el Gobierno lo desmiente

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desmintió "categóricamente" que el Gobierno "esté pensando en imponer peajes por el uso de carreteras", después de que el director general de Tráfico, Pere Navarro, dijera que España podría iniciar su implantación en 2024, si bien luego lamentó la "confusión" que había creado.

Las declaraciones de Navarro tuvieron lugar después de que el pasado lunes, en el debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, este último le dijera que el Ejecutivo había enviado a la Unión Europea un escrito en el que recogía la implantación de los peajes.

Tras la polémica suscitada por Navarro, la ministra rechazó "categóricamente" que en España se vaya a cobrar en 2024 por usar las autovías, y dijo que le "sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular". Recordó que fue un gobierno de ese partido el que encargó "estudios para implantar el pago por uso, los peajes, a partir del año 2021".

La ministra recordó que el Gobierno del PSOE ha liberado mil kilómetros de peajes de autopistas en España durante el actual mandato, lo que supone que cuatro de cada diez kilómetros han sido liberados de ese pago.

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT) dijo este jueves que España debería iniciar en 2024 el proceso de implantación de peajes en las autovías "por imposición de Bruselas" en una entrevista en el programa Els Matins de TV3.

Horas después, Navarro lamentó "profundamente la confusión" creada por sus palabras y recordó que su departamento no tiene ni información directa ni competencias atribuidas para pronunciarse sobre su implantación. "No he debido pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general", dijo antes de reconocer que "ha sido un error hacer reflexiones sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información".

SISTEMA DE PAGO. Aunque inicialmente el Gobierno español sí se había comprometido ante Bruselas a estudiar la implantación de un sistema de pago por uso de las autovías "a partir de 2024", posteriormente reconoció que no había un consenso suficiente entre las administraciones y agentes implicados para impulsarlo, por lo que la iniciativa quedó aparcada sine die. Ahora, en plena campaña de las elecciones generales del próximo 23 de julio, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de haberse comprometido a instalar ese sistema de cobro en las autopistas en 2024.

Para ello, se refería al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante Bruselas para poder recibir a cambio los fondos de ayuda para la recuperación posterior a la pandemia.

En ese acuerdo, el Ejecutivo se comprometía a impulsar una ley de movilidad sostenible. En el proyecto de esa ley se incluía una referencia a la creación de un sistema de pago por el uso de las autopistas a partir de 2024, aunque durante su tramitación legislativa en el Parlamento se eliminó esa parte, según indicaron fuentes del Ministerio de Transportes.

La ley de movilidad sostenible estaba tramitándose cuando el Gobierno disolvió las Cortes para convocar elecciones.