Detenido de nuevo a 'El Rafita', asesino de Sandra Palo, como miembro de una banda de robo de vehículos

La Policía Nacional ha detenido este viernes una vez más a Rafael García Fernández, alias 'El Rafita', condenado por el asesinato y violación de Sandra Palo en 2003 cuando tenía 14 años, miembro ahora de una banda muy activa dedicada al robo y despiece de vehículos en la Cañada Real Galiana. Así lo ha anunciadoel jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Madrid, Tomás González de la Oliva.

Rafita se presentó junto a su abogado poco antes de las 11 horas en comisaría, ya que pendía sobre él una orden de busca y captura. En la misma operación habían sido detenidos ya sus hermanos Eduardo, Ricardo y Daniel, que también han sido arrestados en otras ocasiones y que son multirreincidentes.

El grupo desarticulado al que pertenecía tenía una gran estructura jerarquizada y un detallado reparto de papeles y funciones. Los encargados de robar los coches tenían grandes conocimientos de informática.

Para el traslado del vehículo robado a los talleres clandestinos contaban con un coche 'lanzadera' que avisaría de la eventual presencial policial. Otros miembros del clan eran los encargados del desmontaje inmediato del coche y embalaje de las piezas solicitadas, mientras que otros realizaban el transporte de las mismas.

El grupo criminal utilizaba varias parcelas de la Cañada Real como talleres clandestinos y almacenes de piezas. Según la Policía, Rafita, que pertenece al clan de los mercheros de la Cañada, se dedicaba al despiece.

Los coches robados los escondía en parcelas de la antigua vía pecuaria, donde los desmontabas. Los chasis restantes los quemaban en descampados de los alrededores y luego los cortaban y trasladaban a varias chatarrerías.

La detención de Rafael Fernández se suma a más de una veintena de antecedentes tanto durante su etapa de libertad vigilada, es decir, mientras cumplía la segunda fase de las medidas judiciales establecidas por el crimen de Sandra Palo, como después. La mayoría han sido por robo de vehículos, usurpación de vivienda, daños y delitos contra la seguridad vial. Ha ingresado al menos dos veces en prisión, de la que ha salido a los pocos meses.

LA MADRE DE SANDRA. María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, la chica de 22 años violada y asesinada, entre otros, por Rafael García Fernández alias 'El Rafita' en 2003, ha señalado que el homicida de su hija "quizá no cometa otro crimen similar, pero seguirá haciendo daño a la sociedad". "Cuando él salió del centro de menores ya anuncié que iba a seguir delinquiendo, y no me estoy equivocando".

"Todo el mundo sabía que sus informes no eran favorables; sin embargo, estamos en las mismas", ha criticado María del Mar Bermúdez, "cansada" tras un nuevo hecho delictivo del asesino de su hija y "resignada" porque lamenta que "nunca" le verá en prisión por ese crimen. En este punto ha cargado contra la Justicia: "Está claro que no funciona la Ley de Menores ni el Código Penal". "Ojalá las penas fueran más duras", ha reclamado Bermúdez, recordando que 'El Rafita' tenía tan solo 14 años cuando violó, atropelló y finalmente quemó viva a su hija.