Detenido en Palos de la Frontera por el apuñalamiento mortal de su expareja

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento mortal de su expareja sentimental en la madrugada de este martes en una vivienda situada en una finca agrícola de la zona de Las Arenillas de la localidad onubense de Palos de la Frontera.

Según han informado fuentes de la investigación, los hechos se han registrado sobre las 01,10 horas cuando la Policía Local ha recibido las primeras llamadas alertando del suceso y al llegar al lugar de los hechos los agentes de la Guardia Civil encontraron a la víctima con un puñal clavado en la espalda.

El agresor, de nacionalidad maliense, no se encontraba en la vivienda cuando llegaron los agentes, que le localizaron y detuvieron posteriormente en otro lugar, según las mismas fuentes. El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha detallado que tanto el agresor como la víctima, de nacionalidad rumana, trabajaban en la campaña de recogida de la fresa y habían mantenido una relación de pareja aunque no convivían, ya que el varón ahora detenido vive en la calle Reyes Católicos del municipio y la víctima mortal lo hacía en la zona de Las Arenillas.

La víctima iba a denunciar al agresor por "acoso"

En declaraciones a Canal Sur Radio, Romero ha relatado que la víctima tenía previsto acudir esta misma mañana a la Policía Local a denunciar el "acoso" al que era sometido por su expareja, que insistía en que debían convivir.

No obstante, fuentes de la investigación han confirmado que la víctima no figura en el registro del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén). Según las mismas fuentes, la principal hipótesis de los investigadores, que están tomando declaraciones a testigos, es que se trate de un caso de violencia de género, aunque no se descarta ninguna opción.

De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género será la quinta víctima mortal en lo que va de año 2023 en Andalucía.