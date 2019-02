Un detenido acosó a la joven de Sabadell en una fiesta, antes de la violación

Uno de los seis detenidos por la supuesta violación múltiple a una joven de 18 años en Sabadell (Barcelona) estuvo acosando durante la noche a la víctima, que estaba de fiesta con unos amigos y no recuerda cómo acabó en la fábrica abandonada donde este domingo tres personas la agredieron.



Según han informado a Efe fuentes de la investigación, a primera hora de este domingo la joven denunció ante la Policía Municipal de Sabadell que tres jóvenes la acababan de violar en una fábrica abandonada del barrio de Can Feu, en presencia de otras personas que no hicieron nada para evitar que fuera agredida sexualmente.



Los Mossos d'Esquadra interrogan este lunes a los seis detenidos, de entre 20 y 25 años, que fueron arrestados el domingo por la Policía Local tras ser localizados en la fábrica abandonada donde la joven denunció que había sido violada, situada a pocos metros de donde estaba de fiesta con unos amigos.



Poco antes de las siete de la mañana de este domingo, una pareja que circulaba con su coche por la zona vio a la joven salir de la fábrica muy aturdida y, después de que les dijera que la acababan de violar, la acompañaron a dependencias de la Policía Local de Sabadell, donde detalló lo ocurrido a los agentes.



Según las fuentes, la chica explicó que, mientras estaba con sus amigos de fiesta, uno de los detenidos, al que no conocía previamente, la estuvo molestando e importunando y, al parecer, permanecía en la calle cuando la víctima salió del último local de ocio nocturno a la hora del cierre del establecimiento.



En su declaración a los agentes, la chica afirmó que no recordaba cómo había llegado a la fábrica abandonada en la que fue violada, según las fuentes.



El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha abierto una investigación por esta supuesta violación múltiple, en la que los Mossos están a la espera de recibir el resultado de la exploración médica a la que se sometió a la joven después de denunciar la agresión sexual.



El interrogatorio de los Mossos a los seis detenidos trata de esclarecer su grado de participación en la violación, ya que la chica detalló que fueron tres los jóvenes que la agredieron sexualmente mientras otras personas que estaban en la nave no hicieron nada para evitarlo, por lo que podrían ser acusadas de un delito de encubrimiento.



Alguno de los detenidos tiene antecedentes por robos, según las fuentes, y se investiga si residían en la nave abandonada donde ocurrió la violación, un lugar que suele ser frecuentado por personas marginales.



De hecho, los vecinos del entorno de la fábrica habían denunciado la situación de ocupación y estado de la nave al Ayuntamiento, así como múltiples incidentes protagonizados por sus ocupantes.