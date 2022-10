Detenida una madre tras aparecer muerta su hija de seis años en Gijón

La Policía Nacional ha trasladado a comisaria a la mujer de 48 años arrestada la noche del domingo en Gijón en relación a la muerte de su hija, de seis años, para tomarle declaración tras haber pasado varias horas en un centro hospitalario.

La mujer, que en el momento de su detención en su domicilio dijo haber tomado pastillas, fue trasladada al Hospital de Jove para observación.

La detenida ha abandonado el hospital custodiada por agentes en torno a las 11:30 horas de este lunes para su trasladado a la Comisaría Nacional de Gijón, donde se le va a tomar declaración, han informado fuentes policiales, que han recordado que el caso está judicializado.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han apuntado que no está previsto que la mujer pase este lunes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gijón, que es el que está de guardia.

Madre e hija fueron halladas en la cama en una vivienda de alquiler en El Llano

La Policía Nacional detuvo anoche a la mujer después de que los agentes la encontraran en la cama junto a su hija muerta en una vivienda de alquiler en el barrio gijonés de El Llano, en el número 71 de la calle Gaspar García Laviana, donde ambas vivían desde hacía unos meses.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que el suceso tuvo lugar poco antes de la medianoche, cuando la Policía recibió una llamada alertando de la desaparición de ambas.

Los agentes lograron entrar en la casa y encontraron a la niña ya fallecida tendida en la cama junto a su madre.

Fuentes consultadas han explicado que la mujer estaba separada y que hacía dos días que el padre de la niña, que reside fuera de Asturias, le había entregado a la hija tras pasar algunos días con él.

Vecinas de rellano en el mismo inmueble han relatado que la mujer vivía con su hija en el piso desde el pasado verano.

Desde entonces, sólo la habían visto en tres o cuatro ocasiones, en las que, según han apuntado, se comportó de forma "muy distante".

El padre de la niña muerta acababa de obtener la custodia de la menor

El padre de la niña hallada muerta, Eugenio García, se ha trasladado este lunes desde Segovia –donde reside– hasta Gijón tras conocer la muerte de la pequeña.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del inmueble donde vivía su exmujer con la niña, el hombre ha asegurado que el pasado viernes había obtenido la custodia de la menor tras un proceso que se había prolongado durante cinco años.

La niña se quedó al cargo de la madre el pasado sábado y tenía pensado recogerla este martes para llevarla con él a Segovia.

"No os podéis imaginar el dolor inmenso que es esto; esto no va de hombres ni de mujeres, esto va de que no se le puede hacer esto a un niño, por Dios", ha expresado el padre sin poder contener las lágrimas.