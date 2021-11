El Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge (INSA) deconfirmó este lunes la detección de tres casos de covid de la variante, tras los análisis respectivos.

Se trata de trece jugadores de fútbol del equipo del Belenenses, que milita en la Primera División lusa, confirmaron a Efe fuentes del INSA.

Se de la circunstancia de que el futbolista surafricano Cafú Phete, que pertenece a esta plantilla, regresó el pasado domingo 22 de noviembre a Portugal tras jugar dos partidos con la selección de su país.

Según el Instituto Nacional de Salud, las muestras de los 13 futbolistas fueron analizadas este domingo, 28 de noviembre, ya que entre los positivos se encontraba el jugador internacional por Suráfrica que acababa de regresar a Portugal.

En los primeros resultados obtenidos hay muestras claras de que los trece casos están "relacionados con la variante ómicron".

Sin embargo, para que haya una evidencia científica en su totalidad, en las próximas horas harán la "secuenciación" de las muestras para garantizar al cien por cien que se trata de dicha variante, explicaron a Efe fuentes del INSA.

Como medida sanitaria, todos los jugadores se encuentra aislados en cuarentena y también todas las personas que hubieran tenido contacto con ellos.

PARTIDO POLÉMICO. En las últimas horas, según informó a Efe el propio club de fútbol, fueron detectados en la plantilla un total de 17 positivos: 13 jugadores, el entrenador y su ayudante y otros dos miembros del cuerpo técnico.

A pesar del brote, el partido de Liga que estaba previsto para el sábado por la noche contra el Benfica fue disputado, ya que ni la Liga ni las autoridades sanitarias lo suspendieron.

Debido al elevado número de casos de covid, el equipo saltó al terreno de juego con sólo nueve efectivos y tras el descanso se suspendió el encuentro, ya que los del Belenenses sólo contaban con 6 jugadores de campo.

Este partido de fútbol ha generado una enorme polémica en Portugal, por lo que la Liga tiene previsto realizar reuniones este lunes con diferentes entidades para aclarar lo ocurrido.

CERO CASOS EN ESPAÑA. Por su parte, el Gobierno español ha hecho este lunes un llamamiento a la tranquilidad de la población, a la que ha pedido, no obstante, que extreme las medidas de precaución contra el coronavirus, tras subrayar que "España es un país seguro hoy".

Así lo ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en TVE, en la que ha señalado que, "a estas horas, no hay ningún caso confirmado" en España de ómicron, la nueva variante del coronavirus detectada en el sur de África.

Tras recalcar que España es el país "con menor aceptación" del coronavirus por los altos índices de vacunación y por las medidas de precaución que se han adoptado, ha pedido que se siga manteniendo ese rigor en el uso de la mascarilla y en la prevención.

Sobre cómo se debe afrontar el próximo puente de diciembre y la Navidad, la ministra ha dicho que la situación no tiene nada que ver con la de hace un año porque, entre otras cosas, no había vacuna y, por tanto, no se había iniciado el proceso de inmunización de la población.

"Hoy sí que tenemos esa herramienta que ha resultado tan valiosa para protegernos del virus", ha apostillado.

Sobre el retorno de los españoles que están atrapados en Suráfrica, ha señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando para que pueden regresar con total normalidad, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.