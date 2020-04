Desautorizada una protesta convocada ante el Congreso contra la ley mordaza

La Delegación del Gobierno en Madrid ha rechazado la petición enviada por la Coordinadora 25-S para realizar este jueves una concentración frente al Congreso de los Diputados contra la denominada por muchos ley mordaza.



Esta plataforma había organizado una protesta contra "la brutalidad policial" en la que pensaban pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como detalla en una nota de prensa.



Desde la entidad defendían su derecho de celebrar este acto, coincidiendo con que Marlaska comparece en el Congreso, con las "medidas sanitarias necesarias".



La plataforma ha afirmado que portarían guantes y mascarillas, así como que "mantendrían la distancia física" de seguridad como medida de prevención contra el coronavirus.



Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno no se ha autorizado esta concentración por las medidas excepcionales propiciadas por la crisis del coronavirus, según informan desde la plataforma a Efe.



"Explicábamos todas las medidas de seguridad pero aún así prejuzgan que eso no sucedería", critica un portavoz de esta entidad.



La plataforma sostiene que, a pesar del estado de alarma, tienen que articularse iniciativas para compaginar la seguridad de los ciudadanos con el derecho de reunión.



El departamento dirigido por José Manuel Franco se escuda en el artículo X de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, que permite no autorizar este tipo de protestas en caso de considerarse que existe "peligro para las personas".