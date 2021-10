Directo | Se derrumba parte del cono del volcán y aumenta la actividad efusiva

El cono principal del volcán de La Palma ha sufrido en la tarde noche de este domingo un derrumbe parcial de su estructura a la vez que se ha incrementado la actividad efusiva, con la emisión de lava fluida, informó el Instituto Volcanológico de Canarias.

Según información aportada por el puesto de mando avanzado, el derrumbe parcial se produjo hacia las 21.10 horas y, aparentemente, algunas de las bocas eruptivas se han unido.

En los últimos minutos se ha incrementado notablemente la actividad efusiva en la erupción / A clear increase on the efussive activity has been observed in the last minutes pic.twitter.com/Mf9uJGdCHT