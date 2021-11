Denuncian que una discoteca impidió entrar a una chica por su "tono de piel"

Una joven negra no pudo acceder en la madrugada del viernes al sábado a la discoteca Titus Carpa Badalona por su "tono de piel", mientras que dos amigas que la acompañaban sí pudieron entrar en el establecimiento, según ha denunciado en las redes sociales la actriz Àgata Roca, tía de la chica afectada por este caso de racismo.

Según la versión que Roca ha hecho pública en su perfil de Instagram, tras entrar primero las dos amigas en el local, un portero de esta discoteca impidió el paso a su sobrina, de 18 años y originaria de Madagascar, y le espetó: "Cuando bajes dos tonos de piel te dejaremos entrar".

"Las amigas, evidentemente, cuando vieron que no la dejaban entrar, salieron. Esto fue así tal como lo he explicado. No es ninguna broma, fue tal cual", ha añadido esta actriz catalana en su denuncia pública.

Los Mossos d'Esquadra se han puesto en contacto con la actriz también por Instagram y le han aconsejado presentar una denuncia ante el cuerpo por estas "conductas intolerables". "Si no lo habéis hecho, podéis solicitar cita previa para poner denuncia en la comisaría que os vaya mejor y os ayudaremos en lo que sea necesario", indica la policía autonómica catalana.

Hasta las 16.00 horas de este domingo, a los Mossos no les consta que se haya presentado ninguna denuncia por estos hechos, según ha indicado a Efe un portavoz de la Policía de la Generalitat.

Por su parte, el gerente de la discoteca, Ramon Fonollà, ha criticado en declaraciones a Catalunya Ràdio que la familia haya optado por denunciar el caso en las redes sociales antes de hacerlo ante la policía o de hablar con los responsables del local.

Fonollà ha cuestionado los hechos explicados por la chica y ha puesto a disposición de la Policía las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca para aclarar los hechos. "Si mi hija hubiera tenido este problema, no lo habría publicado en redes. Primero habría ido a hablar con la discoteca. No nos hemos podido poner en contacto con la familia", ha asegurado Fonollà.

La denuncia que ha hecho la tía de la joven en Instagram acumula más de 330 comentarios de apoyo a la chica y de personas que denuncian situaciones similares.