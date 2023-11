Contracrónica | La democracia se vive dentro

Nadie pudo expresar mejor que Yolanda Díaz la tensión vivida en el Gobierno de coalición en las últimas semanas. "¡A la mierda!", exclamó la ferrolana al abandonar el hemiciclo y fundirse en un efusivo abrazo con los periodistas que esperaban en el pasillo. "Esto no lo he dicho", añadió sin poder apenas contener la emoción. Los números salieron: Pedro Sánchez fue investido presidente con 179 síes a tan solo diez días de la fecha límite para revalidar su mandato, y la alegría estalló en la bancada progresista.

En la tribuna nadie logró aguantar sentado cuando la presidenta de la Cámara anunció la victoria del socialista y sus aliados improvisaron una especie de besamanos para felicitarlo. "¡Parece una boda!", murmuraban algunos de los presentes. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también tuvo el deportivo gesto de acercarse a felicitar a su adversario, mientras los parlamentarios de Vox abandonaban el hemiciclo.

En los pasillos, decenas de políticos y periodistas aguardaban la salida del ya investido presidente. Uno de ellos estrechó la mano de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y le preguntó si estaba contenta: "La he visto aplaudir muy fría", le dijo bromeando. "¿En serio?", respondió ella. "¡Eso es que todavía no me has cogido el puntillo!", aseguró la socialista, que aprovechó para felicitar a la prensa "por aguantar 48 horas al pie del cañón".

Protestas ante el Congreso. EFE / EP

A unos metros, en el patio del Congreso, cientos de reporteros esperaban impacientes captar la imagen del día: un Pedro Sánchez exultante que, sin embargo, tardaba en aparecer porque festejaba en una sala privada una victoria que hasta hace unos días parecía escapársele de las manos.

Sí salía Patxi López tras pronunciar uno de los discursos más aplaudidos de la mañana. "¡Eres el mejor después del presidente!", le felicitaban los diputados entre abrazos que él correspondía muy afectuosamente.

El selfie de Albares. EFE / EP

"¡Presidente, presidente!", se escuchó al unísono en un patio abarrotado de gente que quedó congelado cuando el protagonista del día hizo acto de presencia. ¡Presidente!", y no les dio tiempo a gritar mucho más porque Sánchez abandonaba raudo el Congreso ante un impresionante perímetro de seguridad. Tras las vallas, decenas de exaltados proferían insultos a todo el que abandonaba el Parlamento, fuera diputado, personal trabajador o medio acreditado. "¡Traidoras! ¡Os habéis cargado la democracia!", gritaron a unas servidoras que, como otros compañeros, tuvieron la sensación de haberse dejado la democracia dentro del Congreso.