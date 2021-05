La defensa del Rey del Cachopo deja caer que su novia podría estar viva

El fiscal del juicio a César Román, conocido como el Rey del Cachopo, sostiene que "todos los indicios apuntan" a que mató y descuartizó a su novia Heidi en 2018, mientras que la defensa del procesado se pregunta "qué crimen se ha cometido" y no considera acreditado que el torso encontrado sea de la víctima.

La Audiencia de Madrid comenzó este lunes el juicio a César Román Viruete, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de prisión por supuestamente matar y descuartizar en agosto de 2018 a su pareja. Fue arrestado tres meses después en Zaragoza, donde usaba un nombre falso y había cambiado de aspecto.

Tras conformarse el jurado las partes emplearon una hora y media en explicar al jurado popular sus peticiones, en una sesión en la que el procesado se mostró muy atento y activo, intercambiando impresiones con su letrada, Ana Isabel Peña, a la que llegó a ayudar diciéndole el nombre de un testigo propuesto por su parte. Siguió la vista con camisa blanca y una perfecta raya en el pelo, y entró y salió de la sala tranquilo, con una bolsa azul en las manos.

"Todo apunta a Cesar Román, al acusado. Todos los indicios apuntan en la misma dirección y tengo que demostrarlo", dijo el fiscal al jurado, en referencia al crimen de la víctima, su descuartizamiento y la ocultación de la cabeza y las extremidades, que aún no han aparecido, además de la quema de parte de sus pertenencias y de sus prótesis mamarias. El ministerio público detalló que, en contra de lo que defiende la letrada de César Román, durante la instrucción "no se cometió ningún error", ya que el informe inicial en el que se ponía en duda que el torso hallado en una nave del barrio de Usera de Madrid fuera de Heidi, se completó más adelante y concluyó que sí.

Por su parte, la abogada del Rey del Cachopo dijo que a pesar de que la Fiscalía y las acusaciones hablan de una muerte violenta, su defensa "no sabe qué crimen se ha cometido", ya que "realmente se ha iniciado la investigación por la aparición de un cuerpo en una nave alquilada" por Román. Detalló que los restos encontrados en la nave "no se puede asegurar que fueran de una mujer, de un hombre o de qué raza", ya que tras el hallazgo del torso hubo "valoraciones subjetivas" e "irregularidades en la investigación", además de filtraciones a la prensa cuando la causa estaba secreta. Incidió en que "no hay ni una sola prueba o indicio" de que el procesado matara a la víctima, e hizo hincapié en que se trata de un "buen hombre", de "un empresario que tiene muchas cualidades y facilidad de oratoria", lo que "no implica que sea un asesino".

Ya al entrar a los juzgados este letrada dejó entrever que una de las hipótesis que podría defender es que Heidi Paz esté aún viva. Por su parte el abogado de la familia de Heidi, Ramón Fernández de Mera, aseguró al jurado que "hay multitud de indicios" sobre la culpabilidad de César Román, que "cada uno por si solo no significa nada pero hay que ponerlos en conjunto para extraer la verdad".