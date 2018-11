Defensa admitirá celíacos e C's reclama que revise o caso da poiense declarada 'non apta'

Ciudadanos Galicia reclamou este martes "que se revise" o caso dunha moza natural de Poio, e que foi excluída por un tribunal médico militar do proceso para optar á escala de oficiais da Garda Civil, polo feito de ser celíaca.

O grupo parlamentario de Ciudadanos no Congreso presentou unha pregunta na Cámara sobre esa situación, e cuestionando ao Goberno sobre se tomará medidas "para garantir a igualdade e a non discriminación" desta nova aspirante.

A Garda Civil alegaba que, a pesarde superar todas as probas, non podía garantir a súa alimentación óptima en misións no estranxeiro

Como adiantou Europa Press, esta moza foi declarada "non apta" polo tribunal médico, a pesar de que superara todas as probas psicotécnicas, físicas, teóricas e de idiomas, por ter celiaquía. Tras desestimarse o recurso presentado ante a resolución dese tribunal médico, a moza presentou un recurso de alzada e anunciou que, se non prospera esa vía, acudirá á vía contencioso administrativa, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, que é o competente.

"A miña filla estaba no posto número 40 de 65 tras a realización das probas, ata que a excluíron por ser celíaca", explicaba hai semanas a este xornal Pilar Revestido López, nai da afectada.

Segundo Manuel Novás, avogado que se encarga deste caso, o Ministerio de Defensa aduce que, ao tratarse dunha doenza dixestiva, non podería desempeñar as súas funcións como Garda Civil de forma adecuada, por exemplo nas misións que se realicen no estranxeiro.

O cambio plasmarase nas próximas convocatorias das Forzas Armadas

Precisamente, Defensa anunciou que permitirá ás persoas celiacas entrar a formar parte das Forzas Armadas modificando as normas de acceso das próximas convocatorias de ingreso, segundo dixo este martes a ministra Margarita Robles.



Ata agora, Defensa alegara que carecía de medios para garantir a seguridade alimentaria dos celiacos cando se atopan nunha misión fóra de España.



Con todo, Robles anunciou este martes que "a decisión política xa está tomada" para corrixir esta situación que podía ser discriminatoria para unha parte da poboación e plasmarase nas próximas convocatorias de acceso.



O acceso dos celiacos nas Forzas Armadas era unha reivindicación habitual da Federación de Asociacións de Celiacos de España (Face), que denunciaba que a súa exclusión "denigraba e discriminaba terriblemente" a quen sofren esta enfermidade.



A Face subliñaba que "a enfermidade celiaca non imposibilita en xeito algunha a realización de exercicio físico ou actividade deportiva a condición de que non se transgreda a dieta".