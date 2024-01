Junts salva los decretos del Gobierno a cambio de las competencias en inmigración

JxCat ha pactado con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat y la publicación de las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno, lo que ha permitido que salgan adelante en la votación de este miércoles en el Congreso.

Entre las medidas que ha pactado JxCat con el PSOE también figura la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que bajo el punto de vista de la formación ponía en peligro la aplicación de la ley de amnistía, así como rebajar al 0% el Iva del aceite, que pasaría a ser considerado alimento esencial.

Junts salvó este miércoles el decreto ómnibus del Gobierno al no votar. El Congreso de los Diputados ha aprobado también la convalidación del decreto que incluye la rebaja del Iva a alimentos básicos, las ayudas al transporte y la subida de las pensiones por el IPC por 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones.

En el lado de los síes han estado PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria. En contra han votado PP, Vox y UPN mientras que Junts se ha abstenido.

Una votación que se ha tenido que repetir porque primero se produjo un empate a 171 votos debido a que el diputado de Sumar Gerardo Pisarello no había ratificado su voto telemático.

En esta situación, el artículo 88 del Reglamento del Congreso dice en su punto primero que se realizará una segunda y, si persistiese aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la presidencia del Congreso.

Pero ya en la segunda votación, que ha sido a viva voz porque así lo han pedido PP y Vox, ya se han emitido los 350 votos, de los cuales 172 eran a favor, 171 en contra y las siete abstenciones de Junts.

Por su parte, el decreto de Justicia denominado ómnibus ha sido convalidado este miércoles por 172 votos a favor y 171 en contra. El que no ha conseguido sacar adelante el Gobierno es la reforma del subsidio de desempleo, al no apoyarlo Podemos.

El PSOE y sus socios frenan las enmiendas a la amnistía

El PSOE y sus socios frenan las enmiendas a la amnistía

El PSOE y todos sus socios de investidura han dejado claro este miércoles su rechazo a las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por el PP y Vox a la Ley de Amnistía en un debate que se ha convertido en un chorreo de críticas a los populares por haber cedido a las tesis de Vox proponiendo la ilegalización de partidos independentistas que habían rechazado antes en varias votaciones parlamentarias.

Los dos textos alternativos han sido tumbados, pero el resultado de las votaciones ha sido distinto porque, mientras que Vox sí ha apoyado el del PP, los populares no han respaldado el de los de Santiago Abascal, que sólo ha recibido los votos a favor de sus 33 diputados. Por su parte, UPN se ha sumado a la propuesta de su socio electoral, pero ha rechazado la de Vox.

Una vez despejadas las enmiendas de totalidad, la Ley de Amnistía continúa su tramitación parlamentaria en el Congreso. En principio, el próximo día 16 acaba el plazo para el registro de enmiendas parciales, que tendrán que ser debatidas primero en ponencia y después en comisión. La previsión es que el texto vuelva al Pleno este mismo mes para ser aprobado y remitirlo al Senado.

Podemos deja caer el decreto de Yolanda Díaz para reformar el subsidio de desempleo

Podemos ha dejado caer el decreto que reforma el subsidio de desempleo impulsado por Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, al votar en contra, aunque sí ha llegado a un acuerdo con el PSOE para apoyar el referido al escudo social, que amagaba con rechazar, a cambio de prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables.

Lo ha confirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones en el Senado, donde se ha celebrado este miércoles el debate de la convalidación de tres decretos clave para el Gobierno: dos económicos y uno sobre Justicia, que también han apoyado los morados.

A falta de confirmar el sentido del voto de los siete diputados de Junts, el decreto sobre la reforma del subsidio ya no puede salir adelante al sumar 176 votos en contra frente a los 166 que tiene de momento a favor.

"Lamentablemente el Gobierno no ha consentido retirar el recorte de las pensiones y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad", ha justificado la portavoz morada, quien ha insistido en que la única manera para garantizar que no se producirá ese recorte a las cotizaciones (que iba a pasar del 125% al 100% para los mayores de 52 años>) es que se retire el decreto y lo vuelvan a traer sin esa reducción.

En el decreto anticrisis, Podemos también ha logrado el compromiso del Ejecutivo, ha dicho, para tramitarlo como un proyecto de ley en un plazo máximo de 6 meses para poder negociar otras medidas que consideran indispensables como son la congelación de los alquileres y el tope a los márgenes comerciales de los grandes supermercados con el fin de controlar el precio de los alimentos.

Este decreto aborda la reforma del subsidio de desempleo para elevarlo de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días.

La ayuda se extenderá a colectivos que hasta ahora no se beneficiaban, como los menores de 45 años sin cargas familiares, todos los trabajadores eventuales del sector agrario y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.

El decreto también modifica el Estatuto de los trabajadores para permitir a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia, una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía, y para introducir la prevalencia del convenio autonómico, siempre que sus condiciones sean más favorables.

El plan anticrisis

El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales del plan anticrisis aprobado suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de Iva que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

En concreto, estima que el nuevo Iva sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.

De su lado, la prórroga de la aplicación del Iva reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros.

La aplicación del 0% del Iva en el primer semestre de 2024 a los alimento básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros.