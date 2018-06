Arranca el primer juicio por un bebé robado en España

Decenas de personas afectadas por el robo de bebés se han concentrado este martes en la puerta de la Audiencia de Madrid en apoyo de Inés Madrigal, víctima del primer caso de estas características que ha llegado a juicio en España, un caso que las víctimas esperan que "abra las puertas a muchos otros".

Así lo ha manifestado la presidenta de Sos Bebés Robados Madrid, Mari Cruz Rodrigo, para quien este juicio "significa muchísimo", según ha manifestado en declaraciones a los medios, y para el que, además, llevan esperando más de dos años.

Decenas de miembros de varias asociaciones de afectados por el robo de bebés de distintas partes de España como Aragón, Cádiz y Murcia y algunos otros particulares han acudido en apoyo a Inés Madrigal, víctima en la que hoy han visto personalizada su lucha: "Estamos con Inés a muerte", es el mensaje que ha transmitido Mari Cruz para ella.

La concentración se ha reunido en la puerta de la Audiencia esta mañana con decenas de pancartas en las que se podía leer "derechos humanos para bebés robados" o "Justicia" y han esperado el comienzo de la vista con cánticos como "robo en la cuna", "queremos justicia" o "Vela, cabrón, tu no eres Dios".

Además, como parte de su apoyo, Sos Bebés Robados Madrid ha convocado cinco minutos de silencio en los que los afectados que se han reunido levantarán sus manos en alto vistiendo los guantes amarillos que caracteriza su lucha.

Segun Mari Cruz, se trata de una muestra de respeto a las tres magistradas que se han atrevido a "dar a este señor lo suyo", en referencia a las tres miembros del tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, presidida por la magistrada María Luisa Aparicio.

La víctima de este caso, Inés Madrigal, también ha alabado la labor de la Audiencia de Madrid, pues según ella, esta es una de las pocas de España que "han tirado para adelante", incluso reabriendo casos que ya se habían archivado.

Inés ha recordado también que su caso ya no es "sólo suyo", y que no representa una excepción, pues ella, que es presidenta de la asociación Bebés Robados en Murcia, ha manifestado conocer 130 casos sólo en esa región y otros 300 o 400 en Cádiz.

El doctor Vela: "No he dado ninguna niña a nadie"

En el juicio, que ha arrancado este martes, el doctor Eduardo Vela, de 85 años, se enfrenta a once años de prisión por presuntamente el robo de Inés Madrigal en 1969 como médico director del sanatorio San Ramón de Madrid para entregárselo a un matrimonio estéril falsificando previamente el parte de nacimiento.



El doctor ha declarado que no ha dado "ninguna niña a nadie", para afirmar también que sólo se encargaba del tema médico en la clínica San Román de Madrid y que eran las matronas y las asistentes sociales quienes se encargaban de registrar a los bebés.



Por su avanzada edad, Vela se ha mostrado débil durante el juicio y con problemas de audición, teniendo dificultades para entender lo que se le preguntaba. De este modo, la fiscal y abogados han insistido en preguntarle de forma clara y sencilla.



"¿Recuerda a Inés Pérez? Le suena este nombre. Recuerda que se hizo un careo en el juzgado con esta señora, que le decía que usted le había dado a la niña", le ha insistido la fiscal. "No le he dado una niña a nadie", le ha replicado el acusado moviendo la cabeza indicando un no. Además, ha dicho que no le suena "de nada" este caso.



Sobre si firmó o falseó partes, le ha contestado con un "no". Pero seguidamente ha dicho que sí firmaba los partes de nacimiento. "Yo creo que nadie comprobaba si los datos del certificado eran correctos", ha agregado. Además, ha recordado que había monjas en la clínica y otros médicos que atendían partos. Su defensa alega la prescripción de los delitos