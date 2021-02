Darias asegura que "no ha lugar" a manifestaciones el 8-M en una pandemia

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este miércoles que "no ha lugar" a manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en una situación de pandemia y hizo un llamamiento a la "responsabilidad".

Tras el Consejo Interterritorial de Salud, ante una pregunta de la prensa sobre las celebraciones previstas para este día y sobre si ella acudiría —como hizo el año pasado junto a otros miembros del Gobierno—, apuntó que "la situación epidemiológica" actual "no permitiría llevar a cabo" las manifestaciones de las que se está hablando en los medios. "Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar", dijo ante la pregunta.

Darias hizo estas declaraciones el mismo día en el que el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, anunció que se prohibirán las marchas de más de 500 personas en la capital el 8-M.

IGUALDAD. Mientras, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, aseguró este martes que el ministerio está a la espera de información sobre las intenciones de las organizadoras del 8-M para este año y señaló que las "acompañarán" en las iniciativas que decidan, atendiendo "a las normas de seguridad" que pongan por la pandemia. Así, explicó que van a esperar a "tener información de ellas" que "son las protagonistas" para "atender a las normas de seguridad que ellas pongan" y "acompañarlas, como siempre".

La Comisión 8M anunció el pasado sábado, en declaraciones a Europa Press, que quiere volver a "tomar la calles" en 2021, aunque su intención es que las movilizaciones se realicen con medidas de seguridad y descentralizando algunos actos para evitar las concentraciones numerosas.

La conmemoración llega este año en plena pandemia y después de las críticas que suscitó su celebración el año pasado. La oposición señaló la manifestación del 8-M para criticar la gestión del Gobierno en los inicios de la crisis sanitaria y como foco de contagio, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, o Carolina Darias dieron positivo por coronavirus días después de participar.

En 2020 también participaron en la manifestación representantes de partidos políticos, como PP y Ciudadanos, que en 2021 pueden volver a unirse, ya que la convocatoria a estos actos se realiza a través de asambleas abiertas y todo aquel que quiera unirse lo hace libremente.