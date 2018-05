CUT e STAJ buscan modificar a estratexia durante a interrupción da folga de Xustiza

Os sindicatos Alternativas na Xustiza-CUT e STAJ -segundo e terceiro en votos nas eleccións de 2015- propuxeron este luns a interrupción da folga de Xustiza para pór en marcha novas estratexias.

Durante a xornada na que se cumpren tres meses de folga indefinida no colectivo de funcionarios da Administración de Xustiza de Galicia, AXG-CUT e STAJ celebraron asembleas nas cidades para facer valoración do ocorrido ata o momento. "Os traballadores decidiron continuar coa folga totalmente aberta porque seguen presentes todas as reivindicacións. Aínda así, o desgaste económico e ánimo é moi importante", explicou a Efe Pablo Valeiras (AXG-CUT).

A proposta dos funcionarios é "pedir un descanso" para reporse deste tres meses e preparar "novas estratexias distintas", para o que xa traballan con caixas de resistencia.

Expoñen, por tanto, unha "interrupción" da folga co obxectivo de "pór en funcionamento novas estratexias para cambiar a forma de enfocar o conflito", pois recoñecen que "non se pode estar tres meses así". A partir deste luns, os funcionarios que continuaban en folga farán "individualmente o que consideren oportuno" respecto da súa posible incorporación aos postos de traballo.

O presidente do comité de folga, Julio Bouza, explicou a Efe que este martes, nunha reunión que convocou ás 10.30 horas en Ourense, espera que se estableza unha estratexia de acción conxunta de cara a pechar o conflito.

Os obxectivos do encontro son "aclarar quen seguen no comité de folga", tras o abandono oficial de CCOO e as ausencias de FeSP UXT e CSIF nas últimas reunións, e "valorar a posible suspensión, desconvocatoria ou continuación da folga", di a convocatoria.

O sindicato CIG, ata agora aliñado con AXG-CUT e STAJ, ademais de SPJ-USO que se uniu máis tarde a esta corrente, decidirá este luns en asembleas como enfoca o conflito. FeSP UXT está á espera da convocatoria da mesa sectorial, que cre que é un interlocutor tan válido como o comité de folga para terminar as negociacións.

CSIF insiste en pedir a mediación para terminar a folga e, a través dunha nota emitida polo seu presidente nacional do Sector Xustiza, Francisco Lama, -difundida en Confilegal- acusou a AXG-CUT, STAJ e CIG de manter tamén reunións bilaterais coa Xunta, negadas por eles, e a SPJ-USO de non estar á altura das circunstancias como sindicato maioritario.