Educación deja en manos de las comunidades el regreso de los niños de 0 a 6 años

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han decidido este jueves formar un grupo de trabajo para abordar la organización escolar adaptada a la pandemia para el próximo curso, cuyos planes deben estar listos antes del verano y que incluyan todos los escenarios posibles.

La han acordado en una Conferencia Sectorial en la que Educación, en la que estaba previsto tratar cómo comenzar el curso 2020/2021, y en la que se ha recordado que cada comunidad autónoma es responsable de desarrollar las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) en "las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente".

Para la fase 2 de la desescalada, el Ministerio también ha señalado que las comunidades pueden organizar actividades voluntarias de apoyo y de refuerzo para los alumnos que más lo necesiten y para abrir los centros de Infantil destinados alumnos de 0 a 6 años cuyos padres deban trabajar de forma presencial.

El grupo de trabajo preparará conjuntamente el regreso a las aulas en septiembre contemplando tres posibles escenarios de la evolución de la pandemia: que se pueda reanudar la actividad lectiva con normalidad, que sea necesario mantener una distancia sanitaria o que un rebrote vuelva a cerrar los centros educativos. Para ello, se han comprometido a elaborar un documento antes de verano con orientaciones para el próximo curso escolar.

1. El primer escenario: que el coronavirus remita hasta permitir que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos sin la obligación de mantener la distancia interpersonal.

2. El segundo: que la evolución de la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios.

3. El tercero, que un rebrote o repunte de contagios impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso que obligue de nuevo al confinamiento y a la educación a distancia que siguen los escolares desde el pasado mes de marzo.

"En todos los supuestos será necesario adaptar los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias para prestar especial atención a las competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados por la importante alteración que provocó la brusca suspensión de la actividad educativa presencial en marzo de 2020", subrayan desde el Ministerio de Educación.

Si la vuelta al cole en septiembre se tiene que realizar manteniendo la distancia interpersonal para evitar contagios, el Ministerio indica que habría que dividir los grupos y "optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas y garantizar la continuidad de la formación".

Este escenario, que es el más probable, requeriría además, según el Ministerio, dotar a los centros de equipamiento higiénico sanitario para el personal y el alumnado, establecer medidas de higiene y control sanitario, elaborar protocolos de movilidad para el acceso y salida del centro y dar formación sanitaria al profesorado y alumnado.

"En todo caso, se deberán programar contenidos y actividades educativas adecuadas para la enseñanza a distancia y online y hacer previsiones para la eventual evaluación a distancia de partes del curso", añaden desde el Ministerio, que propone aprovechar "las buenas prácticas desarrolladas" durante los últimos dos meses de enseñanza a distancia.

El País Vasco retrasa la vuelta a las aulas hasta el 25 de mayo

El Gobierno vasco ha decidido retrasar al 25 de mayo la vuelta a las aulas de manera presencial de los alumnos de cuarto de Eso, Bachillerato y Formación Profesional, que estaba prevista para el próximo lunes, para no "tensionar más" a la comunidad educativa y no trasladarle la "incertidumbre jurídica" que existe.



Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien ha explicado que es pertinente retrasar el calendario de apertura de las aulas una semana, porque el Gobierno central todavía no ha concretado en una norma el acuerdo alcanzado con el vasco para abordar con garantías jurídicas esa vuelta.



"Preferimos posponer una semana la propuesta inicial y trabajar a lo largo de la semana que viene con más tranquilidad y sosiego para planificar el regreso a las aulas de manera más razonable y pausada", ha indicado.