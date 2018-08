Cuelgan dos pancartas contra el rey Felipe VI en Barcelona

Un grupo de independentistas ha colgado de madrugada una pancarta en contra del Rey en la fachada de un edificio de la plaza de Cataluña de Barcelona, donde se va a celebrar el acto central en recuerdo de las víctimas de los atentados del 17-A.

La pancarta, de grandes dimensiones y perfectamente visible desde el lugar donde el Rey asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas, pone, en inglés The spanish king is not welcome in the Catalan Countries (El rey español no es bienvenido en los países catalanes).

El mensaje, escrito en letras negras y rojas sobre un fondo blanco, va acompañado de una imagen de Felipe VI colgando boca abajo.

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN". Aunque ninguna entidad ha reconocido por el momento estar detrás de la acción, en el portal del edificio se encontraban algunos activistas, entre ellos Adrià Alsina, que optó a la presidencia de la Asamblea Nacional de Cataluña, así como tres abogados de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña.

Una de las representantes de la Coordinadora, Olga Amargant, ha explicado a Efe que se han personaron en ese lugar a la 01.00 horas de la madrugada para impedir que los Mossos d'Esquadra, que también habían acudido al edificio, impidieran que se colgara la pancarta.

"Se trata de un domicilio particular y tienen autorización para colgar la pancarta, por lo tanto si los Mossos hubieran impedido que se colgara estarían vulnerando el derecho a la libertad de expresión y a la inviolabilidad del domicilio particular", ha explicado.

SEGUNDA PANCARTA. El movimiento soberanista ha colgado una segunda pancarta en la fachada de un edificio de La Rambla de Barcelona, donde en breve se celebrará una ofrenda floral a las víctimas de los atentados del 17-A, en la que puede verse una imagen del Rey Felipe VI y del de Arabia Saudí estrechándose las manos.

La pancarta, de grandes dimensiones, cuelga de un inmueble situado en la confluencia de La Rambla y de la calle Hospital e incluye dos frases en inglés: "Sus guerras, nuestros muertos" y "Cataluña en solidaridad con las víctimas".

En la parte inferior de la pancarta puede verse asimismo una bandera independentista.

Activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) están repartiendo a los transeúntes panfletos en los que se reproduce la pancarta y en los que también puede leerse: "Quien quiere la paz no trafica con armas".