La reapertura del caso de Marta del Castillo ha abierto la veda de declaraciones de muchos de sus implicados. Francisco Javier García, conocido como El Cuco, sostiene que la última versión dada por Miguel Carcaño es la que más le "encaja". En esa versión, Carcaño sostiene que el crimen tuvo un trasfondo económico, una deuda hipotecaria que el joven no podía abordar y por la que discutió con su hermano, Francisco Javier Delgado.

"Puede ser que Marta se metiera " a separar a los hermanos, dice el entonces menor, y "se llevara un mal golpe". Una situación que El Cuco considera "cotidiana" ya que, a su juicio, "un mal porrazo se lo puede llevar cualquiera", declaró a Espejo Público.

Por su parte, el padre de Marta, Antonio del Castillo, se mostró "esperanzado" tras la reapertura de la investigación sobre el asesi-nato de su hija —que se archivó en 2013— contra el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado. La familia de la joven sevillana espera que aparezca finalmente el cuerpo, aunque se muestran cautos.

Antonio del Castillo está convencido de que Francisco Javier Delgado —a quien apunta ahor la familia como asesino— sabe dónde está su hija: "Seguro que lo sabe". No sabe si esta será la última oportunidad o no, pero tiene claro que si no se localiza a su hija seguirá adelante: "No tenemos otra misión en la vida que no sea encontrar a Marta", aseguró.

Antonio del Castillo incidió en que la última versión de Carcaño —condenado a 21 años de prisión— es más creíble que las anteriores porque "es más lógica"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. La investigación se reanuda en torno a nuevas pistas sobre una hipoteca concedida de manera presuntamente fraudulenta mediante documentos falsos y que el asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, y su hermano, Francisco Javier Delgado, estaban teniendo problemas para afrontar.

Sobre las nuevas pruebas, destacó que cuentan con documentación en la que se prueba que Carcaño no trabajaba en el bar en el que decía hacerlo, sino que estaba desempleado y falsificó los datos, y que piensan que fue una discusión sobre la hipoteca en la que Marta del Castillo intentó mediar lo que llevó a su asesinato.

En ese sentido, negó la versión del hermano de Carcaño, que declaró que "no tiene sentido" que matase a Marta por una hipoteca. En esta línea, el padre de la joven declaró que considera posible que Francisco Javier Delgado matase a su hija por una disputa económica y le pidió que "deje de mentir".