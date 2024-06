El Cuco y su madre, absueltos del delito de falso testimonio tras su apelación

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto al Cuco y su madre, que fueron condenadas por el Juzgado de lo Penal número 7 a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

En una sentencia fechada el día 25 de junio y notificada este jueves a las partes, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosalía Inmaculada G.C. y de su hijo Francisco Javier G.M. y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 que los condenó a dos años de prisión y el pago de una multa de 1.440 euros, así como a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaran de forma conjunta y solidaria a los padres de la joven con un total de 30.000 euros. Así se recoge en la sentencia y en un comunicado remitido por el TSJA y consultado por Europa Press.

Así, el tribunal absuelve al joven acusado porque la figura del testigo coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absuelve a su madre porque "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

Los magistrados de la Sección Primera no aceptan los hechos probados por el Juzgado de lo Penal y señalan, en su lugar, que el varón acusado fue investigado como partícipe en el asesinato de Marta del Castillo, incoándose el correspondiente expediente en el Juzgado de Menores número 3 y siendo finalmente condenado por un delito de encubrimiento por su participación en los hechos inmediatamente posteriores al fallecimiento de la menor "ayudando a su amigo Miguel a deshacerse de su cadáver y evitar su descubrimiento".

En esta sentencia, según considera probado la Audiencia, el joven fue absuelto del delito de asesinato, de dos delitos de agresión sexual, de un delito contra la integridad moral y de un delito de profanación de cadáveres. Respecto a su madre, el tribunal señala que intervino como responsable civil en dicho expediente de reforma, al igual que su pareja sentimental, ya fallecido.

Seguidamente, la Sección Primera añade que esta sentencia fue recurrida en apelación ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que dictó sentencia el 20 de octubre de 2011 en la que desestimaba el recurso del entonces menor de edad y estimó el recurso de la acusación particular, condenando al joven y a los responsables civiles al pago de la búsqueda del cuerpo. Ese mismo día, fue notificado el abogado defensor de la sentencia dictada en apelación.

De su lado, tanto Miguel C. como otros acusados mayores de edad fueron juzgados por la Sección Séptima de la Audiencia durante los meses de octubre y noviembre de 2011, de forma que, el 25 de octubre de ese año, Francisco Javier G.M., que ya había alcanzado la mayoría de edad, declaró como testigo en dicha vista oral y, al inicio de su interrogatorio, se le apercibió de juramento o promesa de decir verdad, con la consecuencia de poder incurrir en un delito de falso testimonio. Así, fue interrogado sobre los mismos hechos que ante el Juzgado de Menores y "mantuvo su versión exculpatoria".

Por su parte, la madre del joven declaró como testigo en este mismo juicio el día 16 de noviembre de 2011 y, al inicio de su interrogatorio, se le apercibió igualmente de juramento o promesa de decir verdad con la consecuencia de poder incurrir en falso testimonio, siendo preguntada sobre hechos referidos a su hijo "sin otro tipo de advertencias". Tras ello, la Sección Séptima dictó sentencia en cuyo fallo ordenó deducir testimonio únicamente de la declaración de Francisco Javier, remitiéndolo al Juzgado Decano por si las manifestaciones pudieran ser constitutivas de un delito contra la Administración de Justicia.

El día 16 de febrero de 2016, los padres de Marta del Castillo interpusieron denuncia ante el Juzgado Decano por un presunto delito de falso testimonio contra las dos personas ahora absueltas, que en el juicio celebrado en el Penal 7 reconocieron los hechos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía y se negaron a contestar otras preguntas.

A continuación, el tribunal analiza el recurso de apelación presentado por la defensa de Francisco Javier G.M., que, entre otros motivos, alegó que su patrocinado no debía declarar con la condición de testigo en el juicio de la Sección Séptima dado que estaba incurso en un procedimiento penal en el Juzgado de Menores por los mismos hechos, centrando la cuestión en si su cliente pudo faltar o no a la verdad en el juicio celebrado ante la Sección Séptima de la Audiencia cuando declaró el 25 de octubre, en primer lugar, y en si cuando prestó declaración le asistía el derecho a no declarar en calidad de testigo, en segundo lugar.

En este sentido, la Audiencia argumenta que, en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7, "no se dio respuesta con la suficiencia necesaria a una cuestión jurídica tan controvertida como la planteada por el letrado de la defensa por parte de la magistrada, quien se limitó a indicar que resultaba irrelevante la cuestión planteada desde el momento en que el acusado había reconocido que había faltado a la verdad, lo cual ha supuesto un esfuerzo motivador por parte de este Tribunal".

Así, y "pese al reconocimiento de los hechos por parte del acusado, persiste el decidir si el ya condenado en una causa por unos hechos, que luego es llamado a declarar en otra de otro partícipe enjuiciado por los mismos hechos, en qué calidad compareció y el alcance de su declaración, no sólo probatorio, sino de sus consecuencias", pone de manifiesto.

El pleno no jurisdiccional del Supremo

Al hilo, los magistrados señalan que, "en principio, no está cuestionado que debía ser traído en el ulterior juicio contra el otro copartícipe en calidad de testigo, pues ya no podría serlo en calidad de acusado; lo que sí era controvertido era su alcance probatorio, en especial, dada la existencia de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la valoración de las declaraciones de los coimputados, y en lo que al caso obliga, las consecuencias de su declaración en esa condición de testigo, entre ellas, la de incurrir en delito de falso testimonio".

En esta línea, el tribunal indica que "la cuestión controvertida" trató de resolverla el Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008 con motivo de la resolución de un recurso de casación, que indicó: "sobre la validez de la declaración en el plenario del coimputado juzgado con anterioridad que acude como testigo al juicio de otro acusado, la persona que ha sido juzgada por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismos hechos, declara en el plenario como testigo y, por tanto, su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad".

"No estamos ante un testigo al uso"

"Por ello, debe ser rechazada la petición del apelante, pues el hoy acusado debió ser llamado necesariamente en la causa de mayores en calidad de testigo", afirman los magistrados, quienes, no obstante, remarcan que "no estamos ante un testigo al uso, pues ya no es coacusado, ni un imputado, al haber recaído sentencia firme por hechos iguales de enjuiciamiento, pero, en virtud del Pleno, se le cita como testigo".

Por otra parte, indican que la acusada "no indujo a error" al tribunal en su declaración. La falsedad de la declaración debe recaer sobre aspectos esenciales a los efectos del enjuiciamiento y no sobre cuestiones intrascendentes", que "es lo que sucede con la acusada".

Antonio del Castillo desea "calmar los nervios" y dará una rueda de prensa este viernes

Antonio del Castillo, padre de la joven Marta asesinada en Sevilla en enero de 2009, ha asegurado este jueves que desea "calmar los nervios" tras conocer la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla de absolver al Cuco y su madre.

Buenos días, después de enterarme que la Audiencia de Sevilla revoca la condena y absuelve al Cuco y su madre. Mañana a las 11:15 daré mi opinión sobre esto en rueda de prensa. Gracias antes deseo calmar los nervios y leerla. pic.twitter.com/Kxk4Xu2pS9 — Antonio del Castillo (@kastillo62) June 27, 2024

En breve comentario publicado en su cuenta de la red social X, recogido por Europa Press, Antonio del Castillo anuncia que dará su opinión sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla en una rueda de prensa a las 11.15 horas de este viernes porque "antes deseo calmar los nervios y leerla".

El abogado del Cuco: "El falso testimonio no afecta en nada a los hechos probados"

Agustín Martínez Becerra, abogado defensor del Cuco ha manifestado este jueves que la sentencia "da un vuelco positivo" a lo dictado en el Juzgado Penal y reconoce el derecho constitucional a no confesarse culpable.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, donde ha explicado que la sentencia refleja que "el hecho de que estas personas no hayan dicho la verdad, algo que ya reconocieron en la vista previa, no constituye delito por falso testimonio".

En este sentido, el abogado del Cuco ha argumentado que no constituye delito por dos motivos, en el caso del Cuco "por el derecho constitucional a no confesarse culpable", y en el caso de la madre "al derecho de no declarar en contra de su hijo". Asimismo, ha matizado que "tendrían que haber sido advertidos que no tenían obligación de decir la verdad".

No obstante, ha aclarado que "el falso testimonio en nada afecta a los hechos probados en la sentencia principal". De igual forma, ha apuntado que el objeto último de la familia es "intentar buscar argumentos para repetir el juicio", que, "aunque es legítimo, no lo es jurídicamente", asegurando que "sería un callejón sin salida".

El abuelo de Marta del Castillo carga contra una Justicia en la que ya no confía

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, ha afirmado que "no confía en la justicia" y asegura que la Audiencia de Sevilla "ha puesto todas las trabas posibles para que este caso no se resuelva".

Así lo ha manifestado el abuelo de Marta en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, donde ha aclarado que en lo que no cree es "en algunos jueces, porque no son todos corruptos".

"Parece mentira que después de haber detenido la Policía a los cinco implicados en el asesinato y desaparición de Marta, estos juicios no resuelvan dónde se encuentra el cuerpo de Marta, que es lo único que queremos", ha apostillado José Antonio Casanueva.

Asimismo, el abuelo de Marta ha asegurado que la sentencia ha sido un "varapalo muy fuerte", al tiempo que ha señalado que "tanto mi hija como mi yerno están muy afectados, todos lo estamos".

De otro lado, ha anunciado que harán una manifestación próximamente, y en este sentido ha pedido "al pueblo de Sevilla que acuda, ya que ellos dicen que Marta era la niña de Sevilla", y "así la reconocemos todos", ha apuntado.

Además, ha afirmado que la madre del Cuco "sabe dónde se puede encontrar el cuerpo de Marta", y en esta línea ha criticado que "han mentido muchas veces", para continuar explicando que para él la "única verdad" es la primera declaración que tuvo con el juez instructor, "declaración en la que dijo que él había estado en la casa donde se había cometido el asesinato y participó en el encubrimiento del cadáver".

No obstante, ha continuado, "luego cambió de declaración, ha cambiado muchas veces y ha dicho muchas cosas que no había dicho al principio o que son cosas nuevas que nos hemos encontrado".

Ante la pregunta sobre las escuchas que no han sido admitidas como prueba, José Antonio Casanueva ha asegurado que "un juez muy importante de Sevilla, muy importante de Sevilla, me comunicó que sus compañeros no estaban haciendo las cosas bien en favor de la familia", por lo que "desde entonces yo no confío en la justicia y menos en los jueces que han llevado el caso, en ninguno de ellos", ha espetado.

Sobre los pasos a seguir a partir de ahora por parte de la familia, el abuelo de Marta ha expresado que de momento "no tenemos nada pensado". "Contactaré con mis hijos a ver qué opinan ellos y vamos a ver lo que hacemos. Porque eso ha sido un golpe muy fuerte, no solamente para la familia del Castillo Casanueva, sino también para el pueblo de Sevilla, que tanto se ha volcado", ha concluido.