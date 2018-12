El PP presidirá la Junta y Ciudadanos el Parlamento de Andalucía

El líder del PP-A, Juanma Moreno, será el próximo presidente del Gobierno andaluz de coalición con Ciudadanos, cuya investidura pretende celebrar el 16 de enero, mientras la formación naranja ocupará la Presidencia del Parlamento autonómico, en cuya Mesa estará Vox.



Los socios del futuro gobierno han alcanzado este miércoles este acuerdo después de mantener una nueva reunión los equipos de negociación, que han cerrado también una propuesta sobre la composición de la Mesa del Parlamento que recoge la presencia de todos los partidos en el órgano de gobierno de la Cámara y se constituirá este jueves.



Moreno ha explicado en rueda de prensa que la previsión se basa en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para que la formación naranja presida la Mesa del Parlamento de Andalucía y que se incluya con voz y voto a las cinco fuerzas políticas, incluidas Adelante Andalucía y Vox.



Después de hora y media de reunión con el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, Moreno ha dicho que "lo razonable" es celebrar el debate de investidura el 16 de enero, y ha precisado que cinco o seis días antes, "como mínimo", se conocerá el nuevo modelo de Gobierno, para lo que negociarán los próximos días.



"Este acuerdo despeja los obstáculos que había para la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si todo marcha tal y como hemos previsto y todos cumplimos nuestro acuerdo, es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía", ha resumido Moreno.



Los grupos negociadores del PP y Ciudadanos empezarán a trabajar desde "ya" en la composición del nuevo ejecutivo, el número de consejerías y sus competencias, un gabinete en el que previsiblemente el líder de la formación naranja será el vicepresidente con un reparto al 50 por ciento de unas doce consejerías.



"Hoy hemos dado un paso definitivo y determinante para la constitución de un nuevo gobierno en Andalucía y para ese ansiado cambio político que demanda una mayoría de andaluces", ha sostenido el futuro presidente.



El líder popular no ha ocultado que "mantiene y mantendrá" conversaciones con Vox, un partido que será clave tanto para la investidura como para la composición de la Mesa del Parlamento, que será elegida mañana tras la constitución de la Cámara autonómica.



Según el acuerdo para la Mesa del Parlamento avanzado en rueda de presa por Juan Marín, Ciudadanos ocuparía la presidencia del Parlamento, mientras las tres vicepresidencias las desempeñarían PP, PSOE y Adelante Andalucía.



En las tres secretarías estarían presentes el PSOE, PP y Vox, una propuesta aún pendiente de que Adelante Andalucía (Podemos e IU) decida si la acepta, ya que en caso contrario podría quedarse sin un cargo en la Mesa.



Según Marín, de esta forma su partido no tiene que prestar los votos a nadie, aunque el PP se los prestará a Vox para acceder a una secretaría y Adelante Andalucía se votaría a sí misma.



El dirigente naranja ha criticado que el PSOE les ha propuesto una Mesa del Parlamento "excluyente" sin Vox y con la presidencia ocupada por los socialistas, lo que no han aceptado y considera que es un ejemplo de que "no se han enterado" de los resultados electorales.



Tras las elecciones del pasado 2 de diciembre, el PSOE obtuvo 33 escaños, catorce menos que en los comicios de 2015; el PP 26, siete menos; Ciudadanos logró 21, doce más; Adelante Andalucía 17, tres menos que cuando Podemos (15) e IU (5) se presentaron por separado; y Vox entró en la Cámara con doce diputados.