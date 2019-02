Cs presenta a una ex del PP a la Junta de Castilla y León

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y hoy aspirante a candidata de Cs para la Presidencia de la Junta, Silvia Clemente, ha presentado este lunes su candidatura "con humildad", para convencer a los afiliados, "para sumar" al proyecto de Cs contra "el inmovilismo y el sectarismo" del PP y "para gobernar".

Clemente ha presentado su candidatura en la sede autonómica del partido, junto al secretario general de Cs, José Manuel Villegas, quien ha reconocido abiertamente que es la opción preferida por la dirección para afrontar las elecciones autonómicas del 26 de mayo, frente a la candidatura del diputado por Valladolid Francisco Igea, aunque ha añadido que serán los afiliados los que elijan en primarias.

La candidata ha rechazado que no pueda encarnar un proyecto de regeneración política, porque ha considerado que ella ha dado pasos en esa dirección, entre otras cosas al romper con el PP y manifestar su desacuerdo por algunas de las últimas decisiones tomadas por su anterior partido en materia de legislación sobre colectivos LGTBI, nombramientos sin diálogo y el bloqueo de las comisiones de investigación.

Ha afirmado que el ofrecimiento de Ciudadanos sobre la posible candidatura llegó a raíz del jueves pasado, no antes, por lo que ha insistido en que la foto que se publicó de una reunión con un dirigente de Ciudadanos es una de las que ha mantenido con todos los partidos para cuestiones de ámbito parlamentario, en ese caso sobre la proposición de ley de Función Pública.

Silvia Clemente ha sostenido que Castilla y León tiene una "gran oportunidad" para acometer un "cambio de gobierno" para que entre "aire fresco" y "superar el inmovilismo en que está sumida" la Comunidad, ya que de no ser así supondría "una derrota colectiva".

"Todo no dura siempre", ha confesado para referirse a su anterior etapa en el PP, en el Gobierno autonómico y en la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, donde sentía "hace tiempo" que ya no estaba dando respuesta a su inquietud política de "servicio público". "No estaba sirviendo a los ciudadanos", ha resumido.

Para Clemente, los ciudadanos actualmente "piden soluciones reales" y "no partidismos", por lo que asumió hace tiempo que tenía que "buscar un espacio" alternativo para desarrollar un "proyecto de Comunidad reformista y liberal", alejado del "inmovilismo y el sectarismo" que observa en su anterior partido.

La candidata ha dado por hecho que, gane o pierda las primarias, seguirá a disposición de Ciudadanos "para cualquier sitio": "yo lo que quiero es trabajar por Castilla y León, es lo único que me interesa", ha concluido.

Sobre lo vivido en estos días, desde que el jueves dimitió de su cargo de presidenta de las Cortes y abandonó el PP entre duras críticas al candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que ha recibido "muchísimos mensajes" de "concejales y alcaldes de todos los colores políticos" que le han trasladado "mucho cariño y afecto".