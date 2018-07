Críticas a Sánchez por usar el avión oficial para acudir a un concierto de The Killers

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido en la noche de este sábado al Festival Internacional de Benicasim para asistir al concierto de la banda de Las Vegas The Killers. Para ello, el líder socialista ha empleado el avión oficial, lo que ha suscitado multitud de críticas.

Antes del concierto Sánchez visitó Castellón, firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y mantuvo una reunión informal con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

CLAMOR POPULAR. La visita del jefe del Ejecutivo suscitó gran expectación en la zona VIP del FIB –que se celebra del 19 al 22 de julio– donde se concentraron los medios de comunicación hasta que Sánchez salió desde la puerta del Backstage a las 22.38 horas.

De ahí ha recorrido junto a su mujer y la diputada socialista por Castellón Susana Rosa los 25 metros que separaban la salida de camerinos y el escenario.

El presidente y sus acompañantes se han situado en las gradas laterales del costado del escenario y los asistentes de las primeras filas han gritado "¡Pedro, Pedro!" hasta que Sánchez ha saludado.

Sánchez ya había visitado el FIB en años anteriores y había manifestado su predilección por el festival benicense.

CRÍTICAS. La visita de la banda de pop-rock The Killers –también una de las favoritas de doña Letizia y motivo por el que la reina acudió al FIB en 2013– ha sido el principal aliciente por el que Sánchez se ha desplazado hasta la localidad castellonense, y el hecho de que para ello emplease el avión oficial sirvió de arma arrojadiza para algunas de las personalidades de la oposición y otros usuarios de redes sociales.

Sánchez fue en avión oficial a Castellón ¿con qué objetivo? 1) Ver 45 minutos "en reunión informal" a Ximo Puig 2) Asistir con su esposa el concierto de The Killers como otros años 3) Promover el aeropuerto de Castellón Cobra fuerza la 2 https://t.co/obXLksq6SB via @elmundoes pic.twitter.com/3zNMmtV7G4

Modo Pedro Sánchez: Viaje en avión presidencial, foto rápida con Ximo Puig y al concierto de The Killers en zona VIP. https://t.co/VH7iDC3a7N

En un ejemplo más de su original interpretación de la austeridad, Sánchez viaja en avión oficial al festival de Benicasim para asistir al concierto de The Killers y lo intenta maquillar con un breve encuentro con Ximo Puig. Este es el nivel https://t.co/yUM1OwA69E vía @elmundoes

Pedro Sánchez y su mujer usando el avion oficial para ir al FIB a ver The Killers en palco VIP. Lo segundo me da igual, lo primero no porque el coste del viaje lo pagamos todos. Pero bueno para eso nos van a fundir a impuestos, a ver si os creíais que era para políticas sociales