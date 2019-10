Críticas a Irene Montero por denunciar con nombre y apellido un caso de desahucio

La última campaña de Unidas Podemos en contra de los desahucios ha levantado un mar de críticas por revelar el nombre y apellido de la propietaria de un piso que, según denuncia el partido, "impone una subida abusiva de 300 euros" a sus arrendatarios, que hasta ahora pagaban 1.000 por residir en la vivienda.

"Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años", escribió en Twitter la portavoz del partido, Irene Montero, cara visible del vídeo de denuncia.

Montero insta a la casera a que "negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus tres hijos en el barrio en el que llevan haciéndolo 12 años".

CRÍTICAS Y APOYOS. Más allá de la campaña, las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes en contra del vídeo y el mensaje de denuncia por haber dado el nombre y apellido de la propietaria del piso.

¿Hola @policia , un personaje público y más miembro de un partido político puede exponer a un particular anónimo de esta manera? ¿Alguien lo sabe? Se me ocurre @Proserpinasb @chemadepablo para ayudarme

El PSOE es el único partido que hace política pública de vivienda. UP solo clama al “cielo”, pero no le importará mucho la gente cuando despreció entre otro el ministerio de Vivienda. Señalar a una ciudadana en redes NO es política social, es acoso.