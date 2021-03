Cospedal: "Esa supuesta contabilidad sería de quien fue tesorero o gerente, pero no del PP"

El juicio por la supuesta caja b del PP en la Audiencia Nacional se ha retomado este martes con las declaraciones como testigos de los que fueron secretarios generales del partido y ministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal. Y todos han coincidido en negar que conociesen esa contabilidad y en asegurar que no han manejado fondos de origen opaco.

"No admito que haya un sistema de pago de sobresueldos", ha dicho tajante en su declaración De Cospedal, que ocupó la secretaría general entre 2008 y 2018. En su comparecencia, por videoconferencia y con mascarilla, subrayó también que esa "supuesta contabilidad" en B sería de "quien fue gerente o tesorero del PP", en referencia a Bárcenas, pero "de quien no era, es del Partido Popular".

También ha defendido la legalidad de las donaciones que se recibían en el partido, y ha recordado que desde 2007 dejaron de estar permitidas por ley las anónimas, al tiempo que ha negado que el presidente y el secretario general estuviesen al tanto de las donaciones.

De Cospedal ha negado que, como dijo Bárcenas en el juicio en el que éste se enfrenta a 5 años de cárcel, el extesorero le diese 50.000 euros y otros tantos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy procedentes de la devolución de un embargo que afectaba al PP de Pontevedra, o que en el verano de 2009 les entregase a cada uno 20.000 euros procedentes del saldo de la presunta contabilidad b del partido. "Eso es falso", ha reiterado.

Aunque ha negado tener ningún tipo de enemistad con Bárcenas, al que ha evitado nombrar en la mayoría de las ocasiones, sí que ha admitido sentir desprecio hacia él, y ha recordado que cuando se publicaron "esas notas que él llama los papeles o caja B puse una demanda que le he ganado a esta persona hasta el Tribunal Supremo".

Sobre el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP en la madrileña calle Génova, ha sostenido que se abonó mediante transferencias y facturas ordinarias, conforme a la ley. "La cantidad es lo suficientemente abultada para que no tenga que haber otro pago. Esa teoría me parece bastante inverosímil", ha zanjado.

Arenas niega haber recibido dinero negro del PP como complemento

También Javier Arenas, que fue secretario general del PP en 1999 y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, ha asegurado este martes ante la Audiencia Nacional que nunca ha recibido sobresueldos en metálico de la mano del que fuera tesorero del partido Álvaro Lapuerta o del entonces gerente Luis Bárcenas.

En respuesta a preguntas de las acusaciones populares, Arenas sí que ha confirmado que el cargo de secretario general tenía aparejado un complemento de responsabilidad, pero ha matizado que ese plus se recibía por transferencia, iba acompañado de la nómina y se declaraba en el IRPF anualmente.

Preguntado por si conocía los apuntes contables de la caja b Bárcenas, ha señalado que tuvo conocimiento de los mismos por los medios pero que sobre la inmensa mayoría de esos asientos contables tiene un "absoluto desconocimiento". "En los que aparezco yo, absoluto desconocimiento, y no es correcto el apunte", ha incidido.

Así, no reconoce como verídicos esos apuntes a pesar de que aparecen anotaciones a nombre de 'Are', 'Arenas', 'J.R.', 'J.A.' o 'Arenas'. En un momento dado ha explicado que no es "el único Javier que aparece en esos papeles" y tampoco es "el único Javier del PP". "Desconozco si en la organización hay algún otro Javier Arenas", ha añadido, para luego subrayar que no ha recibido "ninguna cantidad proveniente de empresarios o del partido", y que "todo lo recibido" lo ha declarado a Hacienda.

Durante el interrogatorio a Arenas, ha vuelto a ponerse sobre la mesa la estructura del partido, con el objetivo de conocer si el presidente o el secretario general tenía algún tipo de poder respecto a la parte económica de la organización. Arenas se ha mantenido en la línea de lo declarado por el también exsecretario general Ángel Acebes, al incidir en que él sólo respondía de la parte política y que la económica dependía completamente del tesorero.

Álvarez Cascos: "Jamás he conocido, manejado ni creado ninguna caja B"

Otro exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha coincidido en negar este martes en el juicio haber recibido ninguna de las cantidades anotadas en los papeles de Bárcenas, unos apuntes que para él no tienen "ningún valor" y que no tienen "nada que ver" con él.

"Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja B", ha asegurado el que también fue vicepresidente y ministro con el Gobierno de José María Aznar durante su declaración como testigo. También ha rechazado que existiese algún tipo de connivencia del partido con empresas contratistas con la administración pública a través de las donaciones.

"Ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación", ha zanjado Álvarez Cascos, que no ha dudado en mostrar su orgullo por "haber formado parte del Gobierno que puso fin a esas practicas". "Y ahora resulta que los que hemos formado parte de este gobierno estamos bajo sospecha", ha lamentado.

Como Javier Arenas, Álvarez Cascos ha asegurado que todas las retribuciones que ha recibido "están declaradas" a Hacienda y ha negado haber tenido conocimiento de ninguna contabilidad en B del partido "ni antes, ni durante, ni después" de ocupar cargos públicos.

Se ha desvinculado así de las anotaciones que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas bajo epígrafes como "Paco A.C.", "F.A.C" o "Cascos", y ha asegurado que es "falso" que esté detrás de las asignaciones que aparecen tras esos nombres y que sumarían 421.623 euros entre 1990 y 2004, según la declaración del extesorero del PP que ha traído a colación una de las acusaciones.

También ha sido interrogado acerca de dos supuestas entregas de 10 millones y de 4 millones que según los papeles de Bárcenas él habría hecho en 1994 y 1995, respectivamente. "Ni he recibido ni he entregado cantidad alguna cuando he tenido responsabilidades en el PP"; "esas anotaciones nada tienen que ver conmigo", ha sido su respuesta.