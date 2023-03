La corrupción sacude a la Guardia Civil: imputado un tercer mando en Alicante

La juez que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil ha acordado imputar a un tercer mando de la Benemérita, en este caso, a un comandante que estuvo al frente de la Sección de Personal y Apoyo de la comandancia de Alicante.

Fuentes policiales conocedoras de la investigación confirmaron a Europa Press que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha ampliado la lista de investigados en el procedimiento en el que ya figuran dos mandos de la Guardia Civil y dos empresarios. Las mismas fuentes precisaron que el nuevo mando imputado declaró en sede policial, pero todavía no ha sido citado a comparecer ante la juez instructora en sede judicial.

Además, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; el empresario Salvador Gutiérrez; y el empresario constructor Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, que además aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, quien permanece en prisión preventiva.

Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.

Fuentes jurídicas explicaron también que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que —aunque encargó un informe pericial el año pasado— hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.

La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.

No fue hasta 2021 que dicho juzgado se inhibió al considerar que no era competente porque el teniente general investigado tenía la sede oficial en Madrid. Así las cosas, la causa la asumió el juzgado madrileño, en el que hasta ahora no se ha tomado declaración a ninguno de los cuatro investigados, según señalaron las fuentes consultadas.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció la proliferación de casos en los que aparecen investigados por corrupción altos mandos de la Benemérita y aseguró que este se ha convertido en el mayor problema de corrupción en el cuerpo desde los tiempos de Luis Roldán.

El Tito Berni deja el Congreso con 509,25 euros en su cuenta

El exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado tito Berni y supuesto cabecillla de la trama Mediador, dejó el Congreso con solo 509,25 euros en su cuenta corriente, aunque durante su etapa como diputado incrementó su patrimonio con la compra de un local.

-208.200 euros

En estos tres años, Fuentes saldó deudas por valor de casi 75.000 euros, pero adquirió otras nuevas valoradas en 208.200 euros.

El PP, tras Marlaska

Por su lado, el PP registró ayer una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado para que aclare su participación en relación con la investigación de la trama Mediador y si facilitó información privilegiada a algún cargo del PSOE antes de hacerse público el caso