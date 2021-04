Correos intercepta una carta para Ayuso con dos proyectiles

Una sucursal de Correos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha interceptado una carta con dos proyectiles dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha comunicado a los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación.

Según han adelantado El Confidencial y El País y han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso, el servicio de seguridad del centro de distribución de Correos en Sant Cugat ha detectado la carta destinada a Ayuso con dos proyectiles en su interior.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de descubrir quien ha enviado la carta con los dos proyectiles, mientras que el Ministerio de Interior lo ha comunicado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El hallazgo de esta carta se ha producido justo en el día en que la candidata del PP a la reelección en las autonómicas madrileñas, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de "crispar" el ambiente de la campaña electoral y ha opinado que los responsables políticos deben tratar "con discreción y serenidad" las amenazas que pueden recibir, en lugar de hacer "circos" y aumentar "el efecto llamada".

ANTE LOS VIOLENTOS, "SERENIDAD Y DESPRECIO". Díaz Ayuso ha comentado que ante los violentos hay que actuar con serenidad y desprecio, sin darles importancia y el protagonismo que reclaman con esas amenazas.



Así lo ha manifestado Díaz Ayuso en una entrevista esta noche en el programa El Cascabel de 13 TV poco después de enterarse "por la prensa" de la amenaza, y donde ha dicho que el equipo del ministro del Interior ha intentado localizarla para advertirla antes de entrar en el plató.



Para Díaz Ayuso estas situaciones hay que afrontarlas con serenidad y sin dar a los que amenazan "el gusto de hablar de ellos" y recordó que los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar apelaron a la "serenidad" tras sufrir una agresión, el primero, y un atentado terrorista, el segundo.



A juicio de la presidenta madrileña, que comentó que ya había sufrido amenazas anteriores, "somos un país seguro y por eso no hay que darle más importancia". "Sí, hay que trasladarlo a jueces y policías para que hagan su trabajo. Esto no es representativo", enfatizó.





IGLESIAS CONDENA LAS AMENAZAS. El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha trasladado este martes su condena ante las amenazas recibidas Díaz Ayuso.



"Frente a la violencia no hay 'peros' ni excusas, ni balones fuera. Nuestra más absoluta condena", ha subrayado el exvicepresidente del Gobierno en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.



Precisamente, el líder de Podemos fue objeto la pasada semana de una amenaza similar, con un sobre remitido a las dependencias del Ministerio de Interior a su nombre con dos balas en su interior.



Desde Vox se cuestionó las amenazas recibidas por el candidato de la formación morada y ello derivó en el plante de las tres formaciones del bloque progresista -Podemos, Más Madrid y PSOE- ha abandonar el debate organizado por la Cadena Ser como protesta ante la negativa de la candidata del partido, Rocío Monasterio, a condenar estas amenazas.



La cabeza de lista de Vox, por su parte, ha defendido que su formación condena todas las violencias y ha cargado contra Iglesias por no hacer lo propio con los incidentes registrados en Vallecas durante un acto preelectoral del partido liderado por Santiago Abascal.



Además de Iglesias, también han recibido cartas amenazantes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a que también iba dirigida otra misiva interceptada este martes por Correos.

Asimismo, esta semana recibía una carta con una navaja supuestamente ensangrentada en su interior la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En este caso, el responsable del envío de la misiva es un hombre con problemas mentales vecino de El Escorial (Madrid) y que ha enviado otras cartas amenazantes, entre otros, a la Embajada de Turquía.