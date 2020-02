Una joven de 27 años que había viajado a Milán (Italia) recientemente ha dado positivo en la prueba de coronavirus en Aragón y se encuentra en su domicilio de Zaragoza con síntomas catarrales leves, según ha informado el Gobierno de Aragón.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha activado el protocolo de actuación frente a posibles casos de coronavirus tras este positivo.

Hasta este caso eran veintitrés las personas que están hospitalizadas en España al haber dado positivo en coronavirus, una de ellas muy grave, un hombre de 77 años ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón (Madrid).

Los últimos notificados han sido dos personas en Castilla y León, los primeros pacientes confirmados en esta comunidad, y seis nuevos en la valenciana, varios de ellos relacionados con el periodista que viajó a Milán y que quedó ingresado la mañana de este jueves.

Una virulencia similar a la gripe epidémica

Los coronavirus son una amplia familia de virus. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. Los casos más graves generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad previa.



Cabe recordar, no obstante, que, entre los casos confirmados en China, el país con más afectados y origen del brote, el 80,9 por ciento han sido leves, el 13,8 por ciento graves y el 4,7 por ciento críticos y se han producido 1.023 fallecidos, lo que supone una tasa de letalidad (fallecimientos respecto a casos graves) del 2,3 por ciento. Esto supone que el coronavirus tiene una virulencia similar al de la gripe epidémica que se registra todos los años.



Para protegerse del coronavirus solo es necesario adoptar las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias: lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con pañuelos desechables, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.



Si alguna persona, en los 14 días posteriores al regreso de un viaje a China, Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur y regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña, desarrollase síntomas respiratorios –fiebre, tos o sensación de falta de aire-- deberán quedarse en su domicilio y contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando al 061.



Los servicios sanitarios valorarán su estado de salud y el antecedente de viaje y el posible contacto con casos de coronavirus. Si se ha viajado a estos países y no se tienen síntomas la recomendación es hacer vida normal, al igual que si no se cuenta con ningún antecedente de viaje previo.