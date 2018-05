El Constitucional también estudiará el recurso del PP contra el voto delegado de Puigdemont y Comín

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el PP de Cataluña contra los Acuerdos de la Mesa del Parlament de los días 3 y 24 de abril de 2018, en los que se admiten la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Antoni Comín, respectivamente.

El tribunal de garantías ha dictado una providencia en la que asegura que este asunto, que también fue recurrido por Ciudadanos y admitido a trámite este martes, plantea "una cuestión jurídica relevante" que, además, presenta "unas consecuencias políticas generales". El partido de Albert Rivera defiende en su escrito que los acuerdos de la Mesa que permite el voto delegado de los investigados por rebelión, huidos de la Justicia, son contrarios al Reglamento del Parlament e "incumplidores de las taxativas determinaciones del Tribunal Constitucional".

Según argumentan los magistrados en la providencia, el recurso presentado ahora por el PP plantea un problema que ·afecta a una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este Tribunal".

CREE QUE NO EXISTE UNA "URGENIA EXCEPCIONAL". Al igual que ya afirmó con la cuestión planteada por la formación naranja, el Pleno no aprecia "la urgencia excepcional" alegada por los 'populares' para adoptar "medidas cautelarísimas" de suspender estos acuerdos mientras se resuelve el fondo del asunto. No obstante, el Tribunal Constitucional si ordena abrir una pieza separada de suspensión, por lo que concede un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que efectúen alegaciones.

Por otro lado, el TC da un plazo de diez días para que quienes sean parte de este procedimiento puedan comparecer, salvo al PP, que ya forma parte de él por ser el recurrente. También, por aplicación del artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) pide al Parlament que en el mismo tiempo (10 días) remita la certificación de dichos acuerdos de la Mesa.



Imputados por encubrimiento los acompañantes de Puigdemont al ser detenido

El juez Diego de Egea ha citado el 29 de mayo como imputados por un delito de encubrimiento a las cuatro personas que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania: dos mossos d'Esquadra, el empresario Josep María Matamala y el historiados Josep Lluís Alay.



El juez de la Audiencia Nacional ha citado a los cuatro ese día para tomarles declaración como investigados tras admitir a trámite el pasado 11 de abril una denuncia de la Fiscalía por estos hechos.