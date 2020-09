Consenso para prolongar los Erte y mantener el nivel de las prestaciones

La primera toma de contacto entre Gobierno, sindicatos y patronal para abordar la cuarta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) vinculados al Covid-19 dejó este viernes una imagen de consenso en torno a dos cuestiones: estos mecanismos de ajuste de plantilla se extenderán más allá del 30 de septiembre como ya se daba por hecho y se blindarán las prestaciones de los afectados para que no se reduzcan a partir del sexto mes. Falta, con todo, conocer los plazos y las condiciones en que se prorrogarán los Erte, aspectos esenciales sobre los que las partes comenzarán a debatir el lunes.

La de este viernes fue la primera reunión tras la vuelta de vacaciones y no se cerraron acuerdos. El Ejecutivo y los agentes sociales coincidieron en la necesidad de alargar los Erte más allá de este mes, manteniendo los motivados por cierres de empresas provocados por rebrotes o medidas de restricción desde el pasado 1 de julio. Lo que deben acordar ahora es si se pone una fecha de caducidad a la medida o no. Los agentes sociales piden ir más allá de este año y prolongarlos por tiempo indefinido, llegando, como mínimo, a Semana Santa.

Las partes también están de acuerdo en que la cuantía de la prestación de los trabajadores afectados no se reduzca del 70 al 50% de su salario a partir de los 180 días en Erte, esto es, seis meses, como recoge la ley. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó este viernes la disposición a cambiarla.

En las horas de negociación que tienen por delante, las partes también deberán limar asperezas, como las relativas al esquema de exoneración en las cuotas sociales para las empresas en Erte, que son más elevadas para las que tienen trabajadores en activo que para las que no con el fin de incentivar que incorporen personal. Sin embargo, sindicatos y patronal quieren que las rebajas en las cuotas se enfoquen hacia las firmas que no están operando. "Un empresario no va a contratar a nadie porque le financien el coste laboral, pero otro puede tener problemas de liquidez si no tiene actividad" y tiene que abonar las cotizaciones, alegó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El Gobierno se compromete a estudiar este aspecto.

SECTORES. También parece haber sintonía en cuanto a no limitar los Erte a sectores muy concretos, como puede ser el turismo. "Un supermercado en general no se ve afectado por la caída del turismo, pero un supermercado que está en Ibiza sí", destacó el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.

Tras el encuentro que los líderes sindicales, de las patronales CEOE y Cepyme y los ministros de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la de Trabajo mantuvieron en Mallorca, esta última señaló que la idea en esta nueva negociación es "no agotar los tiempos". Los trabajos técnicos arrancan el lunes.

En España seguían con su contrato suspendido o con una reducción de jornada por Erte algo más de 812.000 personas a cierre de agosto, en torno a 27.000 en Galicia.