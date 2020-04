El Consejo Escolar del Estado desestima la propuesta de suprimir las repeticiones este curso

El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha recomendado que solo se evalúe sobre lo dado en clase antes de que se cerraran la aulas por la pandemia de coronavirus y que las tareas que no se hayan hecho en casa durante el periodo de confinamiento no perjudiquen al alumnado. Además, desestima la propuesta de suprimir las repeticiones este curso como medida "excepcional".

Así lo han manifestado fuentes conocedoras de la reunión de este martes de la comisión permanente del CEE para debatir y votar las propuestas sobre las medidas educativas a adoptar a consecuencia de la suspensión de las clases presenciales. Las propuestas del máximo órgano consultivo en materia educativa del Estado se remitirán al ministerio del ramo, aunque no son vinculantes.

A la espera de conocer el documento, ha trascendido que no ha habido consenso entre los miembros del CEE --docentes, estudiantes y sindicatos, entre otros-- sobre la propuesta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) para suprimir las repeticiones este curso como medida "excepcional". De entrada, la comisión permanente ha dado su visto bueno a la recomendación de su presidente, Enrique Roca, para limitar la repetición este curso como algo "realmente extraordinario" ante las "circunstancias especiales de la pandemia".

Apuesta por no prolongar el calendario académico durante julio

El Consejo dará cuenta de las recomendaciones aprobadas este miércoles, a partir de un borrador en el que la comunidad educativa contempla distintos escenarios en función de si las clases presenciales se reanudan a finales de abril, en mayo o los alumnos no pueden volver a los centros este curso. En primaria, secundaria y bachillerato se plantea que no se introduzcan nuevos contenidos en los trabajos programados. Es decir, que no se avancen los programas.

Entre las recomendaciones que traslada el Consejo Escolar del Estado está no prolongar el calendario académico durante el mes de julio. La comisión permanente ha rechazado esa posibilidad, y opta por apurar el mes de junio para concluir el curso 2019-2020.

Según algunas fuentes, se ha decidido aplazar al próximo encuentro del 5 de mayo las medidas a adoptar sobre la prueba de acceso a la universidad (Abau).