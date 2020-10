El consejero madrileño de Justicia: "No protege a Madrid sino al resto de España"

El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha recriminado en la mañana de este sábado al Gobierno que la aplicación del estado de alarma en la Comunidad está dirigida a "proteger al resto de España de Madrid y no a proteger a Madrid".

En una entrevista en EsRadio, López ha asegurado que está "decepcionado" con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha añadido que hay que dejar las "batallas políticas y volver a la senda del diálogo y la lealtad, por los ciudadanos".

El consejero madrileño ha reiterado que las medidas aplicadas por el Ejecutivo regional "estaban funcionado" y ha insistido en que la ciudad de Madrid es "tan grande y tiene tal diversidad poblacional que no se puede tratar como si fuera un conjunto".



Por otro lado, ya durante la tarde de este sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la incidencia acumulada de casos de covid-19 en la región madrileña está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que Madrid, a su juicio, no debería estar en estado de alarma: "Si no es libre no será Madrid".

Así lo escrito Ayuso este sábado en su cuenta de Twitter, en el que se ha pronunciado por primera vez desde que el viernes se declarara el estado de alarma, que supone confinamientos perimetrales en Madrid capital y otros ocho municipios de la región con más de 100.000 habitantes.

"Desde hace dos semanas bajan camas, UCI, ingresos, (Atención) Primaria y Urgencias", añade la presidenta regional sobre la respuesta asistencial de la sanidad madrileña.