Directo | El cono del volcán se derrumba en la cara norte

La cara norte del cono del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, sufrió en la noche del viernes al sábado un derrumbe parcial, lo que ha supuesto la emisión de coladas en varias direcciones.

Según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), estas coladas están generando una "tremenda destrucción" a su paso y dificultan el movimiento de los equipos de científicos en la zona.

La nueva colada de lava está generando una tremenda destrucción a su paso y dificultando el movimiento de nuestros equipos en la zona / The new lava flow causes a huge destruction on its Paty, and is hindering the movement of our teams on the ground pic.twitter.com/tjpzLb63Or