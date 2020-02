El coronavirus en España: 45 casos en ocho comunidades

Los datos recopilados hasta la mañana de este sábado por las autoridades sanitarias sitúan en 45 los casos positivos de coronavirus en España, repartidos en ocho comunidades autónomas. Son doce más de los registrados en el último recuento realizado en la tarde de este viernes.

Los casos confirmados están repartidos: diez en la Comunitat Valenciana, que suma otro más respecto al viernes; ocho en Andalucía (dos más), y otros ocho en Madrid (tres más); seis en Canarias, que se mantiene; seis en Cataluña (tres más), dos en Baleares, que registra uno más; dos en Castilla y León, dos en el País Vasco y uno en Aragón.

A la espera de lo que decida el Comité de Seguimiento del Coronavirus en su reunión de este sábado, el Ministerio de Sanidad optó este viernes por mantener las medidas de contención que hasta ahora está aplicando.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas; si no, no se hará", aseveró el departamento este viernes.