La confesión de Ana Julia: "Le puse la mano en la boca y cuando se la quité ya no respiraba"

El programa de televisión Espejo Público ha difundido este lunes el vídeo de la confesión de Ana Julia Quezada, la asesina del niño de 8 años Gabriel Cruz.

"Esto es muy duro, Dios mío. He perdido todo. He perdido a Gabriel, a mi hija, a Ángel. Yo no soy una asesina". Así empieza la declaración de Quezada ante el juez, en la que mantuvo que la muerte del pequeño fue accidental.

La asesina confesa de Gabriel explicó cómo se lo llevó en el coche: "Le vi con un palito en el camino y le dije 'venga, súbete al coche y vente conmigo a Rodalquilar, que voy a pintar y ahora te traigo'". Una vez en la finca de Rodalquilar, según la versión de Quezada, el niño cogió un hacha, ella lo emplazó a dársela, a lo que él le respondió "no, no te la doy, que siempre me estás mandando y no quiero que me mandes, que eres fea".

En ese momento, según explica la propia autora del crimen, le puso la mano en la boca y la nariz al niño para que "dejase de chillar y de decirme esas cosas". "Cuando dejó de chillar le quité la mano ya el niño no respiraba", aseguró Ana Julia.

Ana Julia, que está acusada de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral, será juzgada por un jurado popular.